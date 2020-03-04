Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Haftanın hakemleri şu şekilde:
CUMA
Beşiktaş-MKE Ankaragücü | Arda Kardeşler
CUMARTESİ
Yeni Malatyaspor-Konyaspor | Cüneyt Çakır
Gaziantep FK-Trabzonspor | Halis Özkahya
Göztepe-Medipol Başakşehir | Ali Palabıyık
Fenerbahçe-Denizlispor | Zorbay Küçük
PAZAR
Kasımpaşa-Kayserispor | Hüseyin Göçek
Çaykur Rizespor-Alanyaspor | Ali Şansalan
Sivasspor-Galatasaray | Mete Kalkavan
PAZARTESİ
Gençlerbirliği-Antalyaspor | Halil Umut Meler
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Sarı-Lacivertlilerin başında son maçına çıkan ve karşılaşma sonrası basın toplantısında Fenerbahçe’ye veda eden Ersun Yanal, tazminat iddialarıyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.
2011-2012 sezonundan beri Galatasaray forması giyen Selçuk İnan sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı. Selçuk'un bu kararı sarı kırmızılı takımın file bekçisi Fernando Muslera için tarihi bir adımın başlangıcı olacak. İşte detaylar...
Süper Lig’in 25.haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Galatasaray’ın altyapısında yetiştirip Hekimoğlu Trabzon’a kiraladığı 21 yaşındaki Batuhan Şen, performansıyla göz dolduruyor. Genç file bekçisi TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta çıktığı 8 maçta sadece 3 gol yedi. Şen, Sarı-Kırmızılıların ‘Yeni Muslera’sı olarak lanse ediliyor.
Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un kiralık olarak oynadığı Crystal Palace'ın idmanında sakatlandı! Sezonu kapatan Cenk Tosun, EURO2020'de forma giyemeyecek.
Lemina’nın 16 milyon Euro, Seri’nin ise 18 milyon Euro opsiyonu var. Onyekuru’nun bonservisi de 10 milyon Euro. Yönetim 44 milyon Euro’luk (300 milyon lira) maliyeti olan 3 futbolcu için formül arayışında.
ALANYA maçında sakatlanan ve Cuma günkü Ankaragücü maçına yetişmesi zor olan Gökhan Gönül’ün yerine 2 ihtimal var.