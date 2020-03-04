Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

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Yanal'dan basın toplantısı sonrası o iddialara küfürlü cevap! Yanal'dan basın toplantısı sonrası o iddialara küfürlü cevap! Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Sarı-Lacivertlilerin başında son maçına çıkan ve karşılaşma sonrası basın toplantısında Fenerbahçe’ye veda eden Ersun Yanal, tazminat iddialarıyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Selçuk İnan bırakıyor, Muslera tarihe geçiyor! Selçuk İnan bırakıyor, Muslera tarihe geçiyor! 2011-2012 sezonundan beri Galatasaray forması giyen Selçuk İnan sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı. Selçuk'un bu kararı sarı kırmızılı takımın file bekçisi Fernando Muslera için tarihi bir adımın başlangıcı olacak. İşte detaylar...

Haftanın hakemleri açıklandı! Sivasspor-Galatasaray... Haftanın hakemleri açıklandı! Sivasspor-Galatasaray... Süper Lig’in 25.haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Cimbom'un 'Yeni Muslera'sı döktürüyor Cimbom'un 'Yeni Muslera'sı döktürüyor Galatasaray’ın altyapısında yetiştirip Hekimoğlu Trabzon’a kiraladığı 21 yaşındaki Batuhan Şen, performansıyla göz dolduruyor. Genç file bekçisi TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta çıktığı 8 maçta sadece 3 gol yedi. Şen, Sarı-Kırmızılıların ‘Yeni Muslera’sı olarak lanse ediliyor.

FLAŞ! Cenk Tosun'dan yıkan haber! EURO2020'de... FLAŞ! Cenk Tosun'dan yıkan haber! EURO2020'de... Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un kiralık olarak oynadığı Crystal Palace'ın idmanında sakatlandı! Sezonu kapatan Cenk Tosun, EURO2020'de forma giyemeyecek.

Galatasaray'da 300 milyon liralık problem Galatasaray'da 300 milyon liralık problem Lemina’nın 16 milyon Euro, Seri’nin ise 18 milyon Euro opsiyonu var. Onyekuru’nun bonservisi de 10 milyon Euro. Yönetim 44 milyon Euro’luk (300 milyon lira) maliyeti olan 3 futbolcu için formül arayışında.