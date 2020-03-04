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aksam.com.tr
  • 04 Mart 2020 Çarşamba 11:54
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  • 04 Mart 2020 Çarşamba 11:59

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

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Süper Lig’in 25.haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Haftanın hakemleri şu şekilde:

CUMA

Beşiktaş-MKE Ankaragücü | Arda Kardeşler

CUMARTESİ

Yeni Malatyaspor-Konyaspor | Cüneyt Çakır

Gaziantep FK-Trabzonspor | Halis Özkahya

Göztepe-Medipol Başakşehir | Ali Palabıyık

Fenerbahçe-Denizlispor | Zorbay Küçük

PAZAR

Kasımpaşa-Kayserispor | Hüseyin Göçek

Çaykur Rizespor-Alanyaspor | Ali Şansalan

Sivasspor-Galatasaray | Mete Kalkavan

PAZARTESİ

Gençlerbirliği-Antalyaspor | Halil Umut Meler

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