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  3. Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’de 11. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

CUMA

Fenerbahçe-Kasımpaşa: Ali Palabıyık

CUMARTESİ

Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan

Çaykur Rizespor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan

Gaziantep FK-Galatasaray: Cüneyt Çakır

PAZAR

Göztepe-BTC Türk Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Abdülkadir Bitigen

Beşiktaş-Yukatel Denizlispor: Özgür Yankaya

Medipol Başakşehir-Ankaragücü: Zorbay Küçük


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