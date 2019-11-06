Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig’de 11. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
CUMA
Fenerbahçe-Kasımpaşa: Ali Palabıyık
CUMARTESİ
Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan
Çaykur Rizespor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan
Gaziantep FK-Galatasaray: Cüneyt Çakır
PAZAR
Göztepe-BTC Türk Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Abdülkadir Bitigen
Beşiktaş-Yukatel Denizlispor: Özgür Yankaya
Medipol Başakşehir-Ankaragücü: Zorbay Küçük