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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu ve TFF 1. Lig 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 5. hafta maçları 20, 21, 22 ve 23 Eylül'de; TFF 1. Lig 5. hafta maçları 20, 21 ve 22 Eylül'de; TFF 2. Lig 4. hafta maçları 21 Eylül'de; TFF 3. Lig 4. hafta maçları 21 Eylül'de oynanacak.

2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. hafta maçları 20, 21, 22 ve 23 Eylül'de; TFF 1. Lig 5. hafta maçları 20, 21 ve 22 Eylül'de; TFF 2. Lig 4. hafta maçları 21 Eylül'de; TFF 3. Lig 4. hafta maçları 21 Eylül'de oynanacak. Karşılaşma programları şöyle;.

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