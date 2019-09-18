Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. hafta maçları 20, 21, 22 ve 23 Eylül'de; TFF 1. Lig 5. hafta maçları 20, 21 ve 22 Eylül'de; TFF 2. Lig 4. hafta maçları 21 Eylül'de; TFF 3. Lig 4. hafta maçları 21 Eylül'de oynanacak. Karşılaşma programları şöyle;.