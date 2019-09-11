Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig’de 4. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
13 Eylül Cuma:
20.30 Galatasaray-Kasımpaşa: Ali Palabıyık
14 Eylül Cumartesi:
17.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler
20.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus
20.00 Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş: Halil Umut Meler
15 Eylül Pazar:
17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan
17.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Abdulkadir Bitigen
20.00 Yukatel Denizlispor-Konyaspor: Ali Şansalan
20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
16 Eylül Pazartesi:
20.00 Alanyaspor-Fenerbahçe: Halil Özkahya