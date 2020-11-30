Süper Lig'de görünüm

SPOR GÜNDEMİ

'Bu takım şampiyon olacak' 'Bu takım şampiyon olacak' Beşiktaş derbisiyle sarsılan Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, takımı teselli etti. Belözoğlu, "Dik duracağız, zorlukların altından beraber kalkacağız, geride bizi bekleyen 30 hafta ve onlarca puan var. Bu takım şampiyon olacak." dedi.

Son dakika: Yılmaz Vural'dan yeni haber Son dakika: Yılmaz Vural'dan yeni haber Koronavirüs nedeniyle hastanede yoğun bakıma tedavisi süren Yılmaz Vural'ın eşi Seda Vural, tecrübeli çalıştırıcının sağlık durumuyla ilgili konuştu.

• "Doktorlar, durumunun biraz daha iyiye gittiğini düşünüyorlar ama bu bir süreç."

• "Yılmaz daha önce hiç Covid olmadı."

Devler Ligi'nde bir ilk Devler Ligi'nde bir ilk Fransız Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem olacak.

Galatasaray'a 10 numara transfer Galatasaray'a 10 numara transfer Devre arasında hücum hattına takviye yapması beklenen Galatasaray, Real Betis'te beklentilerin altında kalan Nabil Fekir için girişimlerde bulundu.

• 27 yaşındaki oyuncunun yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferi mümkün görünmüyor.

• Temaslar, kiralama üzerinden yürüyor.

• Nabil Fekir, bu sezon La Liga'da oynadığı 8 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

'Biz bu yoldan vazgeçmeyeceğiz' 'Biz bu yoldan vazgeçmeyeceğiz' Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, "Kazanırken de birdik, kaybederken de biriz." dedi.