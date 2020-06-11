  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 11 Haziran 2020 Perşembe 10:49
  • |
  • Son Güncelleme:

Süper Lig'de golcülerin yarışı alev alacak

Süper Lig'de golcülerin yarışı alev alacak

Paylaş

Süper Lig'de korona virüs nedeniyle verilen aranın ardından oynanacak karşılaşmalarda gözler bir yandan da golcülerde olacak. Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth 19 golle krallıkta zirvede yer alırken, onu Papiss Cisse, Vedat Muriqi ve Adis Jahovic takip ediyor.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 19 Mart’ta ertelenen Süper Lig’de heyecan yarın başlayacak. Şampiyonluk, Avrupa kupaları ve kümede kalma mücadelelerinin yanı sıra golcülerin de rekabeti kıyasıya olacak. Ligde geride kalan 26 haftada zirvenin sahibi Trabzonspor’un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth. 24 yaşındaki futbolcu, 19 golle krallık yarışında ilk sırada bulunuyor. Sörloth’un takipçileri ise Papiss Cisse, Vedat Muriqi ve Adis Jahovic.

Alanyaspor’un ligde üst sıralarda yer almasında büyük pay sahibi olan Cisse, rakip fileleri 16 kez havalandırdı. Fenerbahçe’nin Kosovalı futbolcusu Muriqi ile Antalyaspor’un Makedon futbolcusu Jahovic’in ise krallık yarışında 13’er golü bulunuyor.

Beşiktaş’ın milli futbolcusu Burak Yılmaz, 20 maçta 11 gol atarken, Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao da oynadığı 14 müsabakada 9 kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig’de geride kalan 27 haftada gol krallığının ilk 10 sırası şöyle:

Alexander Sörloth (Trabzonspor): 26 maç, 19 gol

Papiss Cisse (Alanyaspor): 24 maç, 16 gol

Adis Jahovic (Antalyaspor): 24 maç, 13 gol

Vedat Muriqi (Fenerbahçe): 25 maç, 13 gol

Bogdan Stancu (Gençlerbirliği): 17 maç, 12 gol

Mustapha Yatabare (Sivasspor): 25 maç, 11 gol

Burak Yılmaz (Beşiktaş): 20 maç, 11 gol

Demba Ba (Başakşehir FK): 20 maç, 10 gol

Anthony Nwakaeme (Trabzonspor): 24 maç, 10 gol

Enzo Crivelli (Başakşehir FK): 22 maç, 10 gol

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray, Jan Vertonghen'e 2 yıllık sözleşme teklif edecek

title

Emre Belözoğlu, Mario Balotelli'yi veto etti: Asla olmaz!

title

Trabzonspor'un Balıkesirspor'dan 3. transferi Serdar Güncü

Sivasspor 4. kez Koronavirüs testine girdi

SPOR GÜNDEMİ

2-1'lik maçtan sonra transfer bombası! İşte yeni teknik direktör
2-1'lik maçtan sonra transfer bombası! İşte yeni teknik direktör

2-1'lik maçtan sonra transfer bombası! İşte yeni teknik direktör

Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Sarı-Lacivertlilerin yeni sezonda takımın başına getireceği teknik direktörle ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Goal Arabia'nın haberine göre Fenerbahçe, Al Nasr'ı çalıştıran Portekizli antrenör Rui Vitoria'ya yıllık 2,5 milyon Euro'luk teklif yaptı.

'Hakemler bizi şampiyon yaptırmayacak' sanrısından sıyrıldığının göstergesi
'Hakemler bizi şampiyon yaptırmayacak' sanrısından sıyrıldığının göstergesi

'Hakemler bizi şampiyon yaptırmayacak' sanrısından sıyrıldığının göstergesi

'Saçma bir iç hesaplaşma gibiydi'
'Saçma bir iç hesaplaşma gibiydi'

'Saçma bir iç hesaplaşma gibiydi'

Gürkan Ata, Trabzonspor'un galibiyetini yazdı: Saçma bir iç hesaplaşma gibiydi

F.Bahçe'den Ağaoğlu'na çok sert cevap
F.Bahçe'den Ağaoğlu'na çok sert cevap

F.Bahçe'den Ağaoğlu'na çok sert cevap

Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun "Liderin maçı birinci kanaldan verilir. 7. sıradaki takımın maçı birinci kanaldan verilmez" sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.

Emre Belözoğlu beklenen açıklamayı yaptı
Emre Belözoğlu beklenen açıklamayı yaptı

Emre Belözoğlu beklenen açıklamayı yaptı

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, 2-1 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

Scout ekibi önerdi, Terim 'alın' dedi
Scout ekibi önerdi, Terim 'alın' dedi

Scout ekibi önerdi, Terim 'alın' dedi

Galatasaray scout ekibi, Viktoria Plzen'de forma giyen orta saha oyuncusu Pavel Bucha'yı teknik direktör Fatih Terim'e önerdi. Tecrübeli antrenör transfere onay verirken Sarı-Kırmızılı yönetim, önümüzdeki günlerde Çek ekibinin kapısını çalacak.

Belhanda paniği
Belhanda paniği

Belhanda paniği

Belhanda'nın temsilcisi Fatih İlek'in yaptığı açıklamalar Al Hilal yönetimini panikletti.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.