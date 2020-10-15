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aksam.com.tr
  • 15 Ekim 2020 Perşembe 11:08
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Süper Lig'de gol ortalaması bakımından son 6 yılın en kısır sezonu yaşanıyor

Süper Lig'de gol ortalaması bakımından son 6 yılın en kısır sezonu yaşanıyor

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Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla maçların seyircisiz oynandığı Süper Lig'in ilk 4 haftadaki gol ortalaması, son 6 sezona bakıldığında en düşük seviye olarak dikkati çekti.

Ligde 21 takımla oynanmaya başlanan 2020-2021 sezonunda, her hafta bir takım bay geçerken 10 müsabaka yapıldı.

Pandemi sebebiyle seyircisiz oynanan bu karşılaşmalar sonucunda, ilk haftada 30 gol atıldı ve gol ortalaması 3 oldu.

Gol ortalamaları, 17 golün atıldığı 2. haftada 1,7 olarak, filelerin 23 kez havalandırıldığı 3. haftada da 2,3 olarak kayıtlara geçti.

Süper Lig'de son oynanan 4. hafta müsabakalarında ise 20 takım 10 maçta sadece 15 gol kaydedebildi ve ortalama 1,5'e kadar geriledi.

2020-2021 sezonunun ilk 4 haftasında oynanan 40 karşılaşma sonucunda takımlar toplam 85 gol atarken, maç başına ortalama 2,12 olarak gerçekleşti.

Ligde ilk 4 haftalık periyotlara bakıldığında bundan önceki en düşük gol ortalaması 2,05'le 2014-2015 sezonunda ortaya çıkmış, o sezon 36 maçta 74 gol atılmıştı.

- 2019-2020'de 2,63 ve 2018-2019'da 2,75 ortalama yakalandı

Ligde geride kalan 2019-2020 sezonunun ilk 4 haftasında 18 takım, her hafta 9 maç üzerinden toplamda 36 karşılaşmaya çıktı.

Takımlar söz konusu bu 36 karşılaşmada 95 gol atarken, maç başına 2,63 kez gol sevinci yaşandı.

Aynı takım sayısı üzerinden oynanan 2018-2019 sezonunda 36 maçta 99 gol atıldı ve ortalama 2,75 oldu.

- SON 6 SEZONDA EN YÜKSEK ORTALAMA 3,08'LE 2017-2018 SEZONUNDA

Süper Lig'de son 6 sezonun ilk 4 haftaları kıyaslandığında, en yüksek gol ortalamasına 2017-2018 sezonunda ulaşıldı.

Söz konusu sezonda takımlar 36 karşılaşmada 111 gol atarken, ortalama gol sayısı 3,08 olarak kayıtlara geçti.

İlk 4 haftalar itibarıyla 2016-2017'de 91 golle 2,52, yine 2015-2016'da ise 100 golle 2,77 ortalamaları yakalandı.

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