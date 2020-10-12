Süper Lig'de gençlere yer yok

Ligde yer alan 21 kulübün bu sezon profesyonel yaptığı 84 futbolcudan sadece 2'si şu ana dek forma şansı bulabildi. Süper Lig'de 20 yaş ve altında 12 oyuncu forma giyebildi.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun 4 haftası geride kalırken, ligde yer alan 21 kulüp gençlere neredeyse hiç şans vermedi.

Ligdeki 21 kulübün bu sezon profesyonel yaptığı 84 futbolcudan sadece 2'si şu ana dek forma şansı bulabildi.

Sezonun ilk 4 haftasında Beşiktaş'ın profesyonel sözleşme imzalayarak Aytemiz Alanyaspor'a kiraladığı 17 yaşındaki Ahmet Gülay ile Göztepe'nin futbolcusu Efe Binici, Süper Lig deneyimi yaşama şansı yakaladı.

Ahmet Gülay, Aytemiz Alanyaspor'un 4. haftada Atakaş Hatayspor'u 6-0 yendiği maçın 75. dakikasında oyuna dahil olarak Süper Lig'deki ilk deneyimini yaşadı.

Bu sezon profesyonel olan 84 oyuncu arasında süre alabilen ikinci oyuncu ise Göztepe'de Efe Binici oldu. 19 yaşındaki futbolcu, takımının 2 maçında sonradan oyuna dahil olabildi. Medipol Başakşehir maçının 89. dakikasında oyuna giren Efe, Yukatel Denizlispor mücadelesinin ise 86. dakikasında forma giydi.

- Gençler kenarda bekliyor

Kulüplerin yaşadığı ekonomik sıkıntılarla gündeme gelen Süper Lig'de genç oyuncuların da fazla şans bulamaması ayrı bir sorun teşkil ediyor.

Takımların Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdiği listeye göre profesyonelliğe geçiş yapan çok sayıda oyuncu futboldan uzak günler geçiriyor.

21 yaş altı liginin kaldırılması ve kulüplerin olması yönünde talepte bulunduğu rezerv ligin de organize edilmemesi nedeniyle genç oyuncular deneyim kazanacak fırsatı bulamıyor.

- En fazla oyuncu Trabzonspor'da

Süper Lig kulüpleri içinde bu sezon için en fazla profesyonel sözleşmeyi Trabzonspor yaptı.

Son yıllarda Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen ve Uğurcan Çakır gibi oyuncuları Türk futboluna kazandıran bordo-mavili kulüp, 2020'de 12 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

İttifak Holding Konyaspor 8, Fraport TAV Antalyaspor 6, Atakaş Hatayspor ve MKE Ankaragücü beşer oyuncuyla bu şekilde sözleşme yaptı.

Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep FK, Hes Kablo Kayserispor dörder; Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor üçer genç oyuncu ile sözleşme imzaladı.

Göztepe, Demir Grup Sivasspor ikişer genç oyuncuyla profesyonel sözleşme imzalarken, Fatih Karagümrük bir oyuncuyu bu şekilde kadrosuna dahil etti.

- Diğer genç oyuncular da aynı sıkıntıyı yaşıyor

Kulüplerin önceki yıllarda profesyonel sözleşme imzaladığı ve 20 yaş ve altındaki 91 Türk oyuncunun ise 10'u 4 haftalık bölümde süre alabildi.

Bu isimler arasında takımın önemli parçası olma fırsatını Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu yakaladı. 19 yaşındaki file bekçisi, takımının bu sezon ligde oynadığı 4 maçta da şans bularak 360 dakika süre aldı.

Siyah-beyazlı ekibin 19 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz da bir maçta 90 dakika sahada kalmayı başardı.

Geçen sezon şampiyonluğa ulaşan ama 2020-2021'e kötü bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir'de ise 20 yaşındaki Cemali Sertel bir maçta 18 dakika forma giydi. Turuncu-lacivertlilerde 19 yaşındaki Enes Karakuş ise Göztepe karşısında 90. dakikada oyuna girerken, Atakaş Hatayspor mücadelesinin 78. dakikasında şans buldu.

Hes Kablo Kayserispor'da 20 yaşındaki Ömer Uzun 2 maçta 112 dakika, 16 yaşındaki Emre Demir yine 2 karşılaşmada 7 dakika oynadı. Sarı-kırmızılı ekipte 19 yaşındaki Adem Doğan ise Kasımpaşa karşılaşmasının 90+3. dakikasında oyuna dahil oldu.

Fraport TAV Antalyaspor'da 20 yaşındaki sağ bek Bünyamin Balcı, bu yaş grubu içinde istikrarlı bir şekilde süre alan ender oyuncular arasında yer aldı. Takımının 4 maçında da forma giyen Bünyamin, 338 dakika oynadı. Akdeniz temsilcisinde genç oyuncular arasında şans bulan bir başka oyuncu ise 18 yaşındaki sağ kanat Gökdeniz Bayrakdar oldu. Gökdeniz, 3 maçta 62 dakika sahada kaldı.

Fatih Karagümrük'te 19 yaşındaki sağ bek Murat Sarıgül, 2 maçta 102 dakika forma giydi.

Kulüpleriyle önceki yıllarda profesyonel sözleşme imzalayan 20 yaş ve altındaki 81 futbolcu ise geride kalan 4 haftalık bölümde görev alamadı.

- 29 ve üst yaşlarda 248 futbolcu

Süper Lig'de 29 ve üst yaş grubunda toplam 248 futbolcu görev alıyor.

Kulüpler 29-30 yaş grubunda 93 futbolcuyu kadrolarında bulundururken, daha üst yaşlarda ise 155 oyuncu Süper Lig'de kariyerini sürdürüyor.

Süper Lig'de 20 yaş ve altındaki 12 oyuncu süre alabilirken, 21-24 yaş arasındaki oyuncuların 60'ı bu şansı yakalayabildi. 25-28 yaş aralığındaki 119 futbolcu da ligin ilk 4 haftasında görev aldı.

Sezonun ilk 4 haftasında 29-30 yaş grubunda 80 isim forma giydi.

Kulüpler, ilk 4 haftada 30 yaş ve üstü oyuncuları daha çok tercih etti. Söz konusu yaş grubundaki 138 oyuncu, ligin ilk 4 haftalık bölümünde daha çok şans buldu.