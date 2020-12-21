Süper Lig'de gelecek haftaların programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. hafta maçlarının programlarını açıkladı.
19. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 17 Ocak Pazar saat 19.00'da oynanacak.
Süper Lig takımları yoğun takvime hazırlanıyor. Salgın nedeniyle sıkışan takvimdeki hafta için mesailerinin ilki yarın akşam başlıyor. Futbolseverler 7 günde 20 maç izleyecek.
Ancak bu süreç, maç takvimininin en yoğun bölümü değil. Futbol Federasyonu, Ocak ayında oynanacak 6 maç haftasının programını açıkladı.
Yeni yılın ilk 25 gününün 19'unda Süper Lig maçı oynanacak. 2 Ocak'ta 16. hafta maçlarıyla başlayacak maraton, 25 Ocak'ta tamamlanacak 21. hafta maçlarıyla sona erecek.
Yaklaşık 4 haftada 7 maç haftasına sahne olacak süreçte, büyük bir mücadele de var. 19. haftadaki Beşiktaş - Galatasaray maçı, 17 Ocak Pazar günü oynanacak.
Tarihinde ilk kez 42 haftada tamamlanacak Süper Lig'de, sezonun ikinci yarısında 6 hafta içi mesai daha var.
Başakşehir, Fenerbahçe maçı öncesi 1 futbolcusunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Fernando Muslera, Ocak ayında yeniden maçlara çıkmayı hedeflediğini söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF'nin 'A takım listesindeki oyuncu sayısı 9'un altına düşmesi halinde hükmen yenilgi kararıyla ilgili konuştu ve "Maç ertelememiz söz konusu değil" dedi.
Kayserispor teknik direktörü Samet Aybaba, Antalya'da Antalyaspor'a 2-0 kaybettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 13. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. Ev sahibi maçı 2-0 kazanırken, Kayserispor'un bulduğu 2 gol, VAR sonrası iptal edildi.
Süper Lig'in 13. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki maçta gülen Rıza Çalımbay'ın öğrencileri oldu. Sivasspor, deplasmandaki maçtan 1-0 galip ayrıldı ve 7 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.