  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 09 Kasım 2020 Pazartesi 12:32
  • |
  • Son Güncelleme:

Süper Lig'de galip gelemeyen tek takım Ankaragücü

Süper Lig'de galip gelemeyen tek takım Ankaragücü

Paylaş

AA

Süper Lig'de 8. hafta maçlarının ardından MKE Ankaragücü, oynadığı 6 karşılaşmanın dördünden mağlup, ikisinden beraberlikle ayrıldı ve ligde galip gelemeyen tek takım oldu.

Süper Lig'de ikinci haftayı bay geçen 6. haftada evinde karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçı da konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen MKE Ankaragücü, 8. hafta maçında Fatih Karagümrük ile sahasında 2-2 berabere kalarak, galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Sarı-lacivertliler ligin ilk haftasında evinde ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 mağlup olurken, ikinci haftayı bu sene uygulanan sistem gereği bay geçmiş, 3. hafta deplasmanda karşılaştığı Demir Grup Sivasspor ile golsüz 0-0 berabere kaldı.

Ardından 4. hafta maçında evinde HES Kablo Kayserispor'a 1-0 yenilen başkent temsilcisi, sonraki hafta ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Teknik Direktör Fuat Çapa yönetimindeki sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor maçının 16. dakikasında iyi bir oyunla 2-0 öne geçmiş, maçın ilk yarısını da 3-2 önde tamamlamıştı ancak karşılaşmadan MKE Ankaragücü 5-3 mağlup ayrıldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararıyla Atakaş Hatayspor'un A Takım Listesindeki Kovid-19 test sonuçları dolayısıyla MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.

Başkent ekibi 7. hafta maçında ise deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup olarak bu sezon üst üste üçüncü maçından da puan kazanamadı. Lig'in 8. haftasında sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük ile de 2-2 berabere kalan MKE Ankaragücü bu sezon oynadığı 6 karşılaşmada 2 kez beraberlik 4 kez de yenilgi yaşadı.

Milli maç arasına moralsiz giren MKE Ankaragücü, 8. hafta sonunda topladığı 2 puanla ligde 21. ve son sırada bulunuyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Beşiktaş'tan flaş transfer kararı
Beşiktaş'tan flaş transfer kararı

Beşiktaş'tan flaş transfer kararı

Fenerbahçe'de Erol Bulut neşteri vuruyor
Fenerbahçe'de Erol Bulut neşteri vuruyor

Fenerbahçe'de Erol Bulut neşteri vuruyor

Çebi ile Yalçın arasında dev zirve! Kadro dışı...
Çebi ile Yalçın arasında dev zirve! Kadro dışı...

Çebi ile Yalçın arasında dev zirve! Kadro dışı...

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'tan Fener ve Cimbom'a transfer çalımı
Beşiktaş'tan Fener ve Cimbom'a transfer çalımı

Beşiktaş'tan Fener ve Cimbom'a transfer çalımı

Sezon başında Altınordu'dan Atakan Üner'i transfer eden Beşiktaş şimdi de İzmir ekibinden Oğulcan Ülgün için pazarlıklara başladı. Genç futbolcu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de listesinde.

Marcao'nun hataları pahalıya mal oluyordu
Marcao'nun hataları pahalıya mal oluyordu

Marcao'nun hataları pahalıya mal oluyordu

Süper Lig'de Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da tek idmanla maça çıkan Marcao'nun hataları pahalıya mal oluyordu.

Fenerbahçe'de Gustavo tehlikesi! Beşiktaş derbisinde...
Fenerbahçe'de Gustavo tehlikesi! Beşiktaş derbisinde...

Fenerbahçe'de Gustavo tehlikesi! Beşiktaş derbisinde...

Sarı kart sınırında bulunan Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, Gençlerbirliği maçında kart görmesi halinde Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de kulübede yangın var!
Fenerbahçe'de kulübede yangın var!

Fenerbahçe'de kulübede yangın var!

Fenerbahçe'de haftalardır sıra bekleyen sezonun flaş transferleri ilk 11'de yer bulamıyor. Konyaspor karşısında alınan 2-0'lık sürpriz yenilginin ardından gözler bir kez daha yedek kulübesine çevrildi.

Bu sezon lig biter mi!
Bu sezon lig biter mi!

Bu sezon lig biter mi!

Takımlar her gün yeni vakalar açıklarken Süper Lig'in sürmesi kolay olmayacak. Bu sezon ilk kez 21 takımla oynanan Süper Lig'de kulüpler her gün yeni koronavirüs vakaları açıklıyor. 42 haftalık maratonun sonu gelecek mi henüz bilinmiyor!

Fatih Terim'den Diagne'ye net mesaj
Fatih Terim'den Diagne'ye net mesaj

Fatih Terim'den Diagne'ye net mesaj

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Falcao'nun yokluğunda ileri uçta Ryan Babel'e görev verdi. Senegalli golcü Diagne, Falcao'nun yokluğunda görev alabilecek tek golcü olmasına rağmen kulübede oturdu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.