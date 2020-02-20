Süper Lig'de ertelenen maçların tarihleri belli oldu

Trabzonspor'dan açıklama: Bize bir bilgilendirme yapılmadı

Trabzonspor, TSYD tarafından yapılan açıklamayla ilgili kulübe bir bilgilendirme yapılmadığını ve diğer kulüplerin dışarıda bırakılacağı herhangi bir organizasyonun içinde yer almayacaklarını duyurdu.