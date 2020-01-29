SPOR GÜNDEMİ

Sergen geldi ama yıldızlar gidiyor! Burak'a da yol göründü Sergen geldi ama yıldızlar gidiyor! Burak'a da yol göründü Serie A ekiplerinden Lecce, Burak Yılmaz ve Mert Çetin için girişimlere başladı.

Arda'nın yeni takımı belli oldu! Süper Lig ekibi kucak açtı Arda'nın yeni takımı belli oldu! Süper Lig ekibi kucak açtı Galatasaray’a transferi olaylı bir şekilde gerçekleşmeyen Arda Turan’ı Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor istiyor.

İdmanda birbirine girdiler! 'İşine bak!' dedi ve... İdmanda birbirine girdiler! 'İşine bak!' dedi ve... Galatasaray'da kendisine 'Kulüp bul' denilen Emre Mor, İngiltere ve Almanya'da yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. 22 yaşındaki oyuncu, Florya'ya döndü ve geçen hafta idmanda Falcao ile kavga etme noktasına geldi.

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'in 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre haftanın kritik mücadelesi olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

Sergen'de sıcak gelişme! İdmana çıkacak mı? Sergen'de sıcak gelişme! İdmana çıkacak mı? Harcama limiti sıkıntısı sebebiyle henüz resmen açıklanamayan Sergen Yalçın’ın, Beşiktaş’ın bu sabah yapacağı idmana çıkamayacağı iddia edilmişti ancak başarılı teknik adam Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi ve 11:30’daki antrenmanda yerini alacak.

Fenerbahçe, Zajc ile bir taşla iki kuş vuracak Fenerbahçe, Zajc ile bir taşla iki kuş vuracak İtalyan ekibi Brescia'ya transfer olacak Miha Zajc'ın satışı ile 4 milyon Euro gelir elde edecek olan Fenerbahçe, bu gelirin üçte birini harcama limitine kaydıracak. Simon Falette'e lisans çıkartılabilecek.