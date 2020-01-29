  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 29 Ocak 2020 Çarşamba 12:42
  • |
  • 29 Ocak 2020 Çarşamba 12:55

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık düdük çalacak

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık düdük çalacak

Paylaş

Süper Lig'in 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre haftanın kritik mücadelesi olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

Süper Lig'in 20. haftasında maç yönetecek hakemler açıklandı.

İşte 20. hafta hakemleri:

31 Ocak Cuma
20.00 Başakşehir-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

1 Şubat Cumartesi
14.00 Antalyaspor - Konyaspor: Halis Özkahya
17.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Ümit Öztürk
20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık (VAR: Yaşar Kemal Uğurlu)

2 Şubat Pazar
13.30 Ankaragücü - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
16.00 Gaziantep FK - Sivasspor: Arda Kardeşler
16.00 Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray - Kayserispor: Zorbay Küçük

3 Şubat Pazartesi
20.00 Denizlispor - Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Saffet Akyüz: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta başarılı olamaz

title

Trabzonspor, '3 büyükler'e karşı son maçlardaki başarısını sürdürmek istiyor

title

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'e konuk oluyor

Ünlü Sanatçı Bou Bou Niang´tan Kobe Bryant Çalışması

SPOR GÜNDEMİ

Sergen geldi ama yıldızlar gidiyor! Burak'a da yol göründü
Sergen geldi ama yıldızlar gidiyor! Burak'a da yol göründü

Sergen geldi ama yıldızlar gidiyor! Burak'a da yol göründü

Serie A ekiplerinden Lecce, Burak Yılmaz ve Mert Çetin için girişimlere başladı.

Arda'nın yeni takımı belli oldu! Süper Lig ekibi kucak açtı
Arda'nın yeni takımı belli oldu! Süper Lig ekibi kucak açtı

Arda'nın yeni takımı belli oldu! Süper Lig ekibi kucak açtı

Galatasaray’a transferi olaylı bir şekilde gerçekleşmeyen Arda Turan’ı Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor istiyor.

İdmanda birbirine girdiler! 'İşine bak!' dedi ve...
İdmanda birbirine girdiler! 'İşine bak!' dedi ve...

İdmanda birbirine girdiler! 'İşine bak!' dedi ve...

Galatasaray'da kendisine 'Kulüp bul' denilen Emre Mor, İngiltere ve Almanya'da yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. 22 yaşındaki oyuncu, Florya'ya döndü ve geçen hafta idmanda Falcao ile kavga etme noktasına geldi.

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre haftanın kritik mücadelesi olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

Sergen'de sıcak gelişme! İdmana çıkacak mı?
Sergen'de sıcak gelişme! İdmana çıkacak mı?

Sergen'de sıcak gelişme! İdmana çıkacak mı?

Harcama limiti sıkıntısı sebebiyle henüz resmen açıklanamayan Sergen Yalçın’ın, Beşiktaş’ın bu sabah yapacağı idmana çıkamayacağı iddia edilmişti ancak başarılı teknik adam Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi ve 11:30’daki antrenmanda yerini alacak.

Fenerbahçe, Zajc ile bir taşla iki kuş vuracak
Fenerbahçe, Zajc ile bir taşla iki kuş vuracak

Fenerbahçe, Zajc ile bir taşla iki kuş vuracak

İtalyan ekibi Brescia'ya transfer olacak Miha Zajc'ın satışı ile 4 milyon Euro gelir elde edecek olan Fenerbahçe, bu gelirin üçte birini harcama limitine kaydıracak. Simon Falette'e lisans çıkartılabilecek.

Derbinin favorisi Ali Palabıyık
Derbinin favorisi Ali Palabıyık

Derbinin favorisi Ali Palabıyık

Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık’ın yönetmesi bekleniyor. Palabıyık ilk yarıda gösterdiği performansla 43 hakem arasında en yüksek not alan isim olmuştu...
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.