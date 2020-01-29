Süper Lig'in 20. haftasında maç yönetecek hakemler açıklandı.
İşte 20. hafta hakemleri:
31 Ocak Cuma
20.00 Başakşehir-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
1 Şubat Cumartesi
14.00 Antalyaspor - Konyaspor: Halis Özkahya
17.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Ümit Öztürk
20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık (VAR: Yaşar Kemal Uğurlu)
2 Şubat Pazar
13.30 Ankaragücü - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
16.00 Gaziantep FK - Sivasspor: Arda Kardeşler
16.00 Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray - Kayserispor: Zorbay Küçük
3 Şubat Pazartesi
20.00 Denizlispor - Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu
Serie A ekiplerinden Lecce, Burak Yılmaz ve Mert Çetin için girişimlere başladı.
Galatasaray’a transferi olaylı bir şekilde gerçekleşmeyen Arda Turan’ı Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor istiyor.
Galatasaray'da kendisine 'Kulüp bul' denilen Emre Mor, İngiltere ve Almanya'da yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. 22 yaşındaki oyuncu, Florya'ya döndü ve geçen hafta idmanda Falcao ile kavga etme noktasına geldi.
Süper Lig'in 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre haftanın kritik mücadelesi olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.
Harcama limiti sıkıntısı sebebiyle henüz resmen açıklanamayan Sergen Yalçın’ın, Beşiktaş’ın bu sabah yapacağı idmana çıkamayacağı iddia edilmişti ancak başarılı teknik adam Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi ve 11:30’daki antrenmanda yerini alacak.
İtalyan ekibi Brescia'ya transfer olacak Miha Zajc'ın satışı ile 4 milyon Euro gelir elde edecek olan Fenerbahçe, bu gelirin üçte birini harcama limitine kaydıracak. Simon Falette'e lisans çıkartılabilecek.
Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık’ın yönetmesi bekleniyor. Palabıyık ilk yarıda gösterdiği performansla 43 hakem arasında en yüksek not alan isim olmuştu...