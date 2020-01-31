Süper Lig'de dev derbilerin tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 21 ve 25. haftalar arasındaki maçların tarih ve saatlerini açıkladı. Buna göre 23. haftanın iki kritik karşılaşması olan Fenerbahçe-Galatasaray ve Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmalarının günü de belli oldu.
22 Şubat Cumartesi
20.00 Beşiktaş - Trabzonspor
23 Şubat Pazar
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21-25. hafta programı açıklandı (2) pic.twitter.com/UJQyvAv2Uv— TFF (@TFF_Org) January 31, 2020
Süper Lig'de 21-25. haftaların tarih ve saatleri açıklandı. Buna göre Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak dev maç 23 Şubat Pazartesi saat 19.00'da başlayacak.
Stoper arayışındaki Galatasaray, eski oyuncusu Semih Kaya ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş, Ganalı yıldız Kevin Prince Boateng ile anlaşmaya vardı.
Galatasaray'a büyük umutlarla sezon başında kiralık olarak katılan Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi.
Trabzonspor, Guilherme transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe'de yeni transfer Simon Falette, Trabzonspor maçı kafilesinde yer aldı.
Trabzonspor, Cruzeiro'dan Manoel Messias'ın 1.5 yıllığına bedelsiz kiralandığını borsaya bildirdi.