Süper Lig'de dev derbilerin tarihleri belli oldu

Süper Lig'de 21-25. haftaların tarih ve saatleri açıklandı. Buna göre Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak dev maç 23 Şubat Pazartesi saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 21 ve 25. haftalar arasındaki maçların tarih ve saatlerini açıkladı. Buna göre 23. haftanın iki kritik karşılaşması olan Fenerbahçe-Galatasaray ve Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmalarının günü de belli oldu.

22 Şubat Cumartesi

20.00 Beşiktaş - Trabzonspor

23 Şubat Pazar

19.00 Fenerbahçe - Galatasaray