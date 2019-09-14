Süper Lig'de çılgın maç! Beşiktaş, Gazişehir deplasmanında çıkamadı

Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep ve Beşiktaş, Gaziantep Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş, 9 kişi kaldığı maçta Gazişehir Gaziantep'e 3-2 mağlup oldu ve 4 hafta sonunda 1 galibiyette kalıp kötü gidişatı durduramadı.

Gazişehir Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan Patrick Twumasi, 59. dakikada Güray Varol ve 80. dakikada Raman Chibsah kaydetti. Beşiktaş'ta 83. dakikada 83'te Umut Nayir ve 84. dakikada Atiba Hutchinson'ın attığı goller ise puan için yeterli olmadı.

GAZİANTEP'TE 3 KIRMIZI KART!

Beşiktaş'ta 6. dakikada Domagoj Vida ve 75. dakikada Muhammed Elneny, direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Beşiktaş, karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. Ev sahibi ekipte ise Kayode, 75. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 4 hafta sonunda 4 puanda kaldı ve 11. sırada yer aldı. Gazişehir Gaziantep ise 7 puan ile 5. sıraya yükseldi.

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Gazişehir Gaziantep ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.

VIDA'DAN BÜYÜK HATA! KIRMIZI KART VE PENALTI!

Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Beşiktaş'ın Hırvat savunmacısı Domagoj Vida'dan büyük bir hata geldi. Topu kontrol edemeyen Vida, ardından Kayode'yi kaleciyle karşı karşıyayken düşürdü ve kırmızı kart gördü. 8. dakikada ise penaltıyı gole çeviren Patrick Twumasi, takımını 1-0 öne geçirdi.

GAZİŞEHİR, ETKİLİ HÜCUM YAPTI

Ev sahibi ekip, 10 kişi kalan rakibine karşı ataklarını sürdürmeye devam etti. 20. dakikada savunma arkasına sızan Kayode, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arka direkteki Twumasi'ye pasını vermek istedi ama araya Karius girdi.

BEŞİKTAŞ'IN İLK TEHLİKESİ DIABY'DEN GELDİ

Beşiktaş, maçın ilk tehlikeli atağını 22. dakikada gerçekleştirdi. N'Koudou'nun sol kanatta yaptığı ortaya uzak direkte hareketlenen Diaby'nin kafa vuruşu yan ağlarda kaldı.

GAZİŞEHİR'DEN BİR POZİSYON DAHA!

İlk yarıda çok etkili bir performans gösteren Gazişehir, son vuruşlarda etkili olamadı. 25. dakikada Twumasi'nin vuruşu direkten döndü. Ardından oluşan karambolde ise top Karius'ta kaldı.

KAYODE ETKİLİ GELDİ, SONUNU GETİREMEDİ

30. dakikada Gazişehir Gaziantep, bir kez daha etkili geldi. Twumasi'nin sol kanattan yaptığı yerden orta, ceza sahasında bomboş şekilde olan Kayode'ye gitti. Ama Kayode iyi bir vuruş yapamadı.

BEŞİKTAŞ'IN EN BÜYÜK TEHLİKESİ CANER İLE GELDİ

Beşiktaş, ilk yarıdaki en ciddi atağını 34. dakikada yaptı. Ceza sahasının solunda topla buluşan Caner, kaleye doğru yerden sert bir top yolladı. Kaleci Günay güçlükle çelebildi.

GAZİŞEHİR'DEN NET FIRSAT

41. dakikada Ljajic'in kaptırdığı topun ardından hızlı hücum fırsatı yakalayan Gazişehir'de Kayode ceza sahasının sağ çaprazından uzak köşeye vurdu. Top yandan auta gitti.

GAZİŞEHİR, İKİNCİ GOLÜ BULDU!

Ev sahibi ekip, 58. dakikada farkı ikiye çıkarttı. Hızlı kullanılan taç atışı sonrası sağ kanatta son çizgiden Kayode içeriye doğru topu çevirdi, geriden gelen Güray'ın gelişine vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-0 old.

AVCI'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK BİRDEN

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kötü oyunu değiştirmek için 66. dakikada iki oyuncu değişikliği birden yaptı. Avcı, Diaby ve Dorukhan Toköz'ü çıkartıp yerlerine Tyler Boyd ve Atiba Hutcihnson'u dahil etti. Bu dakikalarda Beşiktaş taraftarlarının yönetim aleyhine tezahüratları oldu.

TANSİYON YÜKSELDİ, İKİ KIRMIZI KART BİRDEN!

Gaziantep'te 75. dakikada gerilimli anlar yaşandı. Kayode ile Elneny arasında bir gerginlik yaşandı. Hakem pozisyonu incelemek için VAR'a başvurdu. Gazişehir'de Olarenwaju Kayode, Elneny'ye dirsek attığı için kırmızı kart gördü. Beşiktaş'ta ise Mohamed Elneny, Kayode'ye tekme attığı için oyundan ihraç edildi.

GAZİŞEHİR FARKI ÜÇE ÇIKARTTI!

9 kişi kalan rakibine hücum yapmaya devam eden ev sahibi ekip, 79. dakikada farkı üçe çıkarttı. Oyuna sonradan giren Chibsah, arka direkte bomboş topla buluşup skoru 3-0'a getirdi. Hakem Halil Umut Meler, önce ofsayt kararı verirken ardından VAR'da pozisyonu inceleyip gol kararı verdi.

UMUT, İLK DOKUNUŞTA GOLÜ BULDU

Beşiktaş'ta 83. dakikada Güven Yalçın yerine oyuna dahil olan Umut Nayir, topla ilk buluşmasında golü buldu. Beşiktaş, 83'te bulduğu golle skoru 3-1 yaptı.

BEŞİKTAŞ'TA BİR DAKİKA SONRA BİR GOL DAHA!

Beşiktaş, 83'ten sonra 84. dakikada da bir gol buldu! Ljajic'in kullandığı köşe vuruşuna çok iyi yükselen Atiba'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu ve fark bire indi.

BEŞİKTAŞ ÜMİTLENDİ AMA EŞİTLİĞİ YAKALAYAMADI

İki dakikada bulduğu iki gol ile umutlanan Beşiktaş, kalan dakikalarda 9 kişiyle aradığı pozisyonları bulamadı. Maçın sonuna 9 dakika eklendi ancak Beşiktaş, eşitliği bulamadı ve maç 3-2 Gazişehir Gaziantep'in üstünlüğü ile sona erdi.

(Sporx)