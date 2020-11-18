Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İşte 9. haftanın hakemleri:
Cumartesi:
13.30 Karagümrük - Sivasspor: Hüseyin Göçek
16.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
16.00 Denizlispor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
19.00 Beşiktaş - Başakşehir: Ümit Öztürk
Pazar:
13.30 Hatayspor - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya
16.00 Göztepe - Ankaragücü: Fırat Aydınus
16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Yasin Kol
19.00 Trabzonspor - Erzurumspor: Erkan Özdamar
19.00 Antalyaspor - Alanyaspor: Özgür Yankaya
Pazartesi:
Galatasaray - Kayserispor: Turgut Doman
Süper Lig'de 9. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Devre arası transfer döneminde ses getirecek hamlelere hazırlanan Galatasaray, Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Brezilyalı ön libero Matheus Fernandes'i kiralamak için Katalan deviyle görüşmelere başladı. Barça'nın bu transfer için Cimbom'a zorluk çıkarmayacağı hatta oyuncuyu bonservisiyle dahi verebileceği belirtiliyor.
Galatasaray'da Nijerya Milli Takımı ile Sierra Leone maçına çıkan Etebo maçın ilk yarısında sakatlık geçirerek kenara geldi.
Sezon başında Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, bu kez milli yıldız için harekete geçecek. Emre Belözoğlu, sezon sonunda sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki golcünün transferiyle de bizzat ilgilenecek, ocakta imza attırmaya çalışacak.
Salgın sürecinde büyük bir gelir kaybına uğrayan Galatasaray'a bir darbe de UEFA vurdu ve koronavirüsü bahane göstererek Şampiyonlar Ligi gelirinden 1 milyon euro kesinti yaptı.
EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Takımımız, 25 gol atan lider Fransa'nın ardından 18 golle H Grubu'nun en çok gol atan takımı olmanın yanında, savunmadaki harika performansıyla da grubun en az gol yiyen ekibi unvanını elde etmişti.