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  3. Süper Lig'de 8. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 8. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 8. haftanın perdesi açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta, bugün oynanacak Galatasaray - Sivasspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel ligde haftanın maç programı şöyle:

18 Ekim Cuma:

20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)

19 Ekim Cumartesi:

15.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)

17.30 Trabzonspor-Gaziantep FK (Medical Park)

17.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

20 Ekim Pazar:

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)

21 Ekim Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

(AA)

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