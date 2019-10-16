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  3. Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıkladı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

18 Ekim Cuma
20.30 Galatasaray - D.G. Sivasspor | Ali Palabıyık

19 Ekim Cumartesi
15.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği | Abdulkadir Bitigen
17.30 Trabzonspor - Gaziantep FK | Özgür Yankaya
17.30 Medipol Başakşehir - Göztepe | Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş | Ali Şanaslan

20 Ekim Pazar
14.00 İ.M. Kayserispor - Kasımpaşa | Atilla Karaoğlan
16.30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor | Cüneyt Çakır
19.00 Yukatel Denizlispor - Fenerbaçe | Fırat Aydınus

21 Ekim Pazartesi
20.00 İttifak Holding Konyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor | Mustafa Öğretmenoğlu

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