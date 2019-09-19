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  3. Süper Lig'de 5. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 5. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 5. haftanın perdesi açılıyor

Ligde 5. hafta Cuma günü Göztepe ile Konyaspor arasında yapılacak müsabakayla başlayacak.

Süper Lig'de 5. haftanın perdesi cuma günü Göztepe ile Konyaspor arasında yapılacak mücadeleyle başlayacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Ligde beşinci haftanın programı şu şekilde:

20 Eylül Cuma 

20.30 Göztepe-Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21 Eylül Cumartesi

15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

22 Eylül Pazar

14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep (Çaykur Didi)

16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

23 Eylül Pazartesi

20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

(AA)

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