Süper Lig'de 4. haftanın görünümü

Haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, Galatasaray'ı 1-0 yendi.
Sahasında, Atakaş Hatayspor'u 6-0 yenen Aytemiz Alanyaspor haftayı 10 puanla lider kapattı.
Demir Grup Sivasspor'un maç yapmadan (bay) geçtiği ligin 4. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor: 0-1
Gaziantep FK-Trabzonspor: 1-1
Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor: 0-0
Medipol Başakşehir-Göztepe: 0-0
Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: 2-1
Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor: 0-0
Beşiktaş-Gençlerbirliği: 0-1
Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: 6-0
Kasımpaşa-Galatasaray: 1-0
PUAN DURUMU
Süper Lig'de 4. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1-AYTEMİZ ALANYASPOR
|4
|3
|1
|0
|11
|1
|10
|10
|2-FENERBAHÇE
|4
|2
|2
|0
|4
|2
|2
|8
|3-FATİH KARAGÜMRÜK
|4
|2
|1
|1
|8
|4
|4
|7
|4-GALATASARAY
|4
|2
|1
|1
|5
|2
|3
|7
|5-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|2
|7
|6-FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|4
|2
|1
|1
|4
|2
|2
|7
|7-ATAKAŞ HATAYSPOR
|4
|2
|1
|1
|3
|6
|-3
|7
|8-GÖZTEPE
|4
|1
|3
|0
|8
|4
|4
|6
|9-KASIMPAŞA
|4
|2
|0
|2
|3
|2
|1
|6
|10-HES KABLO KAYSERİSPOR
|4
|2
|0
|2
|3
|5
|-2
|6
|11-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|3
|1
|2
|0
|4
|1
|3
|5
|12-TRABZONSPOR
|4
|1
|2
|1
|5
|5
|0
|5
|13-DEMİR GRUP SİVASSPOR
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|14-GENÇLERBİRLİĞİ
|3
|1
|1
|1
|1
|2
|-1
|4
|15-BEŞİKTAŞ
|4
|1
|1
|2
|5
|7
|-2
|4
|16-YENİ MALATYASPOR
|4
|1
|1
|2
|3
|7
|-4
|4
|17-GAZİANTEP FK
|4
|0
|3
|1
|6
|8
|-2
|3
|18-ÇAYKUR RİZESPOR
|4
|0
|2
|2
|2
|5
|-3
|2
|19-YUKATEL DENİZLİSPOR
|4
|0
|2
|2
|1
|6
|-5
|2
|20-MKE ANKARAGÜCÜ
|3
|0
|1
|2
|1
|3
|-2
|1
|21-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|4
|0
|1
|3
|0
|6
|-6
|1
5. HAFTA MAÇLARI
Süper Lig'de henüz programı belli olmayan 5. haftanın maçları şöyle:
Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)
Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)
Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor (Eryaman)
Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)
Çaykur Rizespor- MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)
Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)
Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antakya Atatürk)
İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor (Medaş Konya Büyükşehir Belediye)
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 4. haftasında 1-0 kaybettikleri Kasımpaşa maçında oyuncularının yorgunluğunun etkisi olduğunu söyledi.
Fenerbahçe Kulübü, Basel forması giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne evinde 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, transfer hakkında gelen soruya cevap olarak topu yönetime attı.
Ünlü yorumcu, eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Domagoj Vida hakkında bomba bir iddiada bulundu.
Beşiktaş, Leicester City forması giyen sağ kanat Rachid Ghezzal'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.