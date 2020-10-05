Süper Lig'de 4. haftanın görünümü

AA

Süper Lig'de 4. hafta, bugün oynanan 4 maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, Galatasaray'ı 1-0 yendi.

Sahasında, Atakaş Hatayspor'u 6-0 yenen Aytemiz Alanyaspor haftayı 10 puanla lider kapattı.

Demir Grup Sivasspor'un maç yapmadan (bay) geçtiği ligin 4. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor: 0-1

Gaziantep FK-Trabzonspor: 1-1

Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor: 0-0

Medipol Başakşehir-Göztepe: 0-0

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: 2-1

Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor: 0-0

Beşiktaş-Gençlerbirliği: 0-1

Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: 6-0

Kasımpaşa-Galatasaray: 1-0

PUAN DURUMU





Süper Lig'de 4. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P 1-AYTEMİZ ALANYASPOR 4 3 1 0 11 1 10 10 2-FENERBAHÇE 4 2 2 0 4 2 2 8 3-FATİH KARAGÜMRÜK 4 2 1 1 8 4 4 7 4-GALATASARAY 4 2 1 1 5 2 3 7 5-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 4 2 1 1 6 4 2 7 6-FRAPORT TAV ANTALYASPOR 4 2 1 1 4 2 2 7 7-ATAKAŞ HATAYSPOR 4 2 1 1 3 6 -3 7 8-GÖZTEPE 4 1 3 0 8 4 4 6 9-KASIMPAŞA 4 2 0 2 3 2 1 6 10-HES KABLO KAYSERİSPOR 4 2 0 2 3 5 -2 6 11-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 3 1 2 0 4 1 3 5 12-TRABZONSPOR 4 1 2 1 5 5 0 5 13-DEMİR GRUP SİVASSPOR 3 1 1 1 2 3 -1 4 14-GENÇLERBİRLİĞİ 3 1 1 1 1 2 -1 4 15-BEŞİKTAŞ 4 1 1 2 5 7 -2 4 16-YENİ MALATYASPOR 4 1 1 2 3 7 -4 4 17-GAZİANTEP FK 4 0 3 1 6 8 -2 3 18-ÇAYKUR RİZESPOR 4 0 2 2 2 5 -3 2 19-YUKATEL DENİZLİSPOR 4 0 2 2 1 6 -5 2 20-MKE ANKARAGÜCÜ 3 0 1 2 1 3 -2 1 21-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 4 0 1 3 0 6 -6 1

5. HAFTA MAÇLARI



Süper Lig'de henüz programı belli olmayan 5. haftanın maçları şöyle:

Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)

Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor (Eryaman)

Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)



Çaykur Rizespor- MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)



Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)



Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)



Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antakya Atatürk)



İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor (Medaş Konya Büyükşehir Belediye)