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aksam.com.tr
  • 05 Ekim 2020 Pazartesi 00:51
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Süper Lig'de 4. haftanın görünümü

Süper Lig'de 4. haftanın görünümü

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AA

Süper Lig'de 4. hafta, bugün oynanan 4 maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, Galatasaray'ı 1-0 yendi.

Sahasında, Atakaş Hatayspor'u 6-0 yenen Aytemiz Alanyaspor haftayı 10 puanla lider kapattı.

Demir Grup Sivasspor'un maç yapmadan (bay) geçtiği ligin 4. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor: 0-1

Gaziantep FK-Trabzonspor: 1-1

Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor: 0-0

Medipol Başakşehir-Göztepe: 0-0

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: 2-1

Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor: 0-0

Beşiktaş-Gençlerbirliği: 0-1

Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: 6-0

Kasımpaşa-Galatasaray: 1-0

PUAN DURUMU

Süper Lig'de 4. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1-AYTEMİZ ALANYASPOR43101111010
2-FENERBAHÇE42204228
3-FATİH KARAGÜMRÜK42118447
4-GALATASARAY42115237
5-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR42116427
6-FRAPORT TAV ANTALYASPOR42114227
7-ATAKAŞ HATAYSPOR421136-37
8-GÖZTEPE41308446
9-KASIMPAŞA42023216
10-HES KABLO KAYSERİSPOR420235-26
11-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR31204135
12-TRABZONSPOR41215505
13-DEMİR GRUP SİVASSPOR311123-14
14-GENÇLERBİRLİĞİ311112-14
15-BEŞİKTAŞ411257-24
16-YENİ MALATYASPOR411237-44
17-GAZİANTEP FK403168-23
18-ÇAYKUR RİZESPOR402225-32
19-YUKATEL DENİZLİSPOR402216-52
20-MKE ANKARAGÜCÜ301213-21
21-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR401306-61

5. HAFTA MAÇLARI

Süper Lig'de henüz programı belli olmayan 5. haftanın maçları şöyle:

Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)

Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor (Eryaman)

Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)

Çaykur Rizespor- MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)

Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)

Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antakya Atatürk)

İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor (Medaş Konya Büyükşehir Belediye)

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