Süper Lig'de 4. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu

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Sonunda isyan etti: F.Bahçe'yle anlaştım, bırakın gideyim Sonunda isyan etti: F.Bahçe'yle anlaştım, bırakın gideyim Fenerbahçe, Ze Luis için Porto'ya son teklifini yaptı. Sarı-Lacivertliler, Portekiz ekibine 1 milyon euro kiralama ve 2 senede ödenmek üzere 6 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Fenerbahçe'yle anlaşan Ze Luis de kulübüne sonunda isyan etti: Bırakın gideyim.

G.Saray'ın baskısına daha fazla dayanamadı ve teklifi kabul etti G.Saray'ın baskısına daha fazla dayanamadı ve teklifi kabul etti Younes Belhanda, Galatasaray'ın uzun süredir kendisine yaptığı baskıya daha fazla dayanamayarak eski takımı Nice'ten gelen teklifi kabul etti. Sarı-Kırmızılılar ise 7 milyon euroluk teklifi yukarı çekmeyi planlıyor.

Muriqi'den sonra sıradaki yolcu Altay Bayındır Muriqi'den sonra sıradaki yolcu Altay Bayındır Eljif Elmas'ı 16, Vedat Muriqi'yi 20 milyon euroya satan Fenerbahçe'de sıradaki Avrupa yolcusu olarak Altay Bayındır gösteriliyor. Genç file bekçisini İngiliz ve Fransız takımları takip ediyor.

Cimbom'un yeni transferi İstanbul'a geliyor Cimbom'un yeni transferi İstanbul'a geliyor Galatasaray, Levski Sofia'nın 21 yaşındaki hücumcusu Stanislav Ivanov, hafta sonuna kadar İstanbul'a getirecek. Genç yetenek, hem forvette hem de her iki kanatta görev yapabiliyor.

Terim ateşi yaktı, yönetim işi bitiriyor! İşte teklif... Terim ateşi yaktı, yönetim işi bitiriyor! İşte teklif... Galatasaray, Jean Michael Seri için Fulham'ın kapısını bir kez daha çalacak. Transferi bu hafta sonuna kadar bitirmek isteyen Cimbom, İngiliz ekibine 1,2 milyon euroluk kiralama teklifini iletecek.