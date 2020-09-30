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aksam.com.tr
  • 30 Eylül 2020 Çarşamba 12:02
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Süper Lig'de 4. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu

Süper Lig'de 4. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu

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Süper Lig'in 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Geçtiğimiz hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Ali Palabıyık'a bu hafta görev verilmemesi dikkat çekti.

İşte haftanın hakemleri:

2 EKİM CUMA

20:00 MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor (Bahattin Şimşek)

20:00 Gaziantep Futbol Kulübü - Trabzonspor (Fırat Aydınus)

3 EKİM CUMARTESİ

13:30 Yeni Malatyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor (Alper Ulusoy)

16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Çaykur Rizespor (Ümit Öztürk)

16:00 Medipol Başakşehir - Göztepe (Özgür Yankaya)

19:00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük (Yaşar Kemal Uğurlu)

4 EKİM PAZAR

13:30 Yukatel Denizlispor - İttifak Holding Konyaspor (Hüseyin Göçek)

16:00 Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor (Atilla Karaoğlan)

16:00 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Mete Kalkavan)

19:00 Kasımpaşa - Galatasaray (Cüneyt Çakır)

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