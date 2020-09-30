Süper Lig'de 4. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu

İşte haftanın hakemleri:
2 EKİM CUMA
20:00 MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor (Bahattin Şimşek)
20:00 Gaziantep Futbol Kulübü - Trabzonspor (Fırat Aydınus)
3 EKİM CUMARTESİ
13:30 Yeni Malatyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor (Alper Ulusoy)
16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Çaykur Rizespor (Ümit Öztürk)
16:00 Medipol Başakşehir - Göztepe (Özgür Yankaya)
19:00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük (Yaşar Kemal Uğurlu)
4 EKİM PAZAR
13:30 Yukatel Denizlispor - İttifak Holding Konyaspor (Hüseyin Göçek)
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor (Atilla Karaoğlan)
16:00 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Mete Kalkavan)
19:00 Kasımpaşa - Galatasaray (Cüneyt Çakır)
Fenerbahçe, Ze Luis için Porto'ya son teklifini yaptı. Sarı-Lacivertliler, Portekiz ekibine 1 milyon euro kiralama ve 2 senede ödenmek üzere 6 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Fenerbahçe'yle anlaşan Ze Luis de kulübüne sonunda isyan etti: Bırakın gideyim.
Younes Belhanda, Galatasaray'ın uzun süredir kendisine yaptığı baskıya daha fazla dayanamayarak eski takımı Nice'ten gelen teklifi kabul etti. Sarı-Kırmızılılar ise 7 milyon euroluk teklifi yukarı çekmeyi planlıyor.
Eljif Elmas'ı 16, Vedat Muriqi'yi 20 milyon euroya satan Fenerbahçe'de sıradaki Avrupa yolcusu olarak Altay Bayındır gösteriliyor. Genç file bekçisini İngiliz ve Fransız takımları takip ediyor.
Galatasaray, Levski Sofia'nın 21 yaşındaki hücumcusu Stanislav Ivanov, hafta sonuna kadar İstanbul'a getirecek. Genç yetenek, hem forvette hem de her iki kanatta görev yapabiliyor.
Galatasaray, Jean Michael Seri için Fulham'ın kapısını bir kez daha çalacak. Transferi bu hafta sonuna kadar bitirmek isteyen Cimbom, İngiliz ekibine 1,2 milyon euroluk kiralama teklifini iletecek.
Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ta Nikola Kalinic ısrarı da sürüyor. Siyah-Beyazlılar, tecrübeli forveti bu hafta sonuna kadar İstanbul'a getirmeyi planlıyor.