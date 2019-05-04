Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Süper Lig'de 32 ve 33. haftanın programı açıklandı

Süper Lig'de 32 ve 33. haftanın programı açıklandı

Süper Lig'de 32 ve 33. haftanın programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 32 ve 33. haftaların programı belli oldu. Buna göre Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı 19 Mayıs Pazar 19.00'da oynanacak. Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması ise 18 Mayıs Cumartesi saat 19.00'da yapılacak.

Spor Toto Süper Lig'de 32 ve 33. haftanın kritik maçlarının günü ve saati belli oldu.

Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı 19 Mayıs Pazar 19.00'da oynanacak.

Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması ise 18 Mayıs Cumartesi 19.00'da yapılacak.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Rus şarkıcı Timati konserini 'Selamun Aleyküm' diyerek açtı
Ebru Şallı canlı yayında açıkladı: 1 yıldır oğlumun hastalığı ile mücadele ediyoruz
Murat Boz'dan eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu'na şok!
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın aracının fiyatı dudak uçuklattı!
Ünlü oyuncu Burcu Binici yaşadığı şoku anlattı! Sarı taksi kabusu!
Game of Thrones 8. sezon 3. bölümdeki Winterfell (Kışyarı) Savaşı´nın karanlık sahneleri, dizinin 82

Game of Thrones´un Karanlık Sahneleri Böyle Aydınlatıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

5 bin yıllık Troya, kayıp hazinelerini bekliyor

Market atıklarını sanat eserine dönüştüren Rus sanatçı: Kseniya Mihailova