Süper Lig'de 32 ve 33. haftanın programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 32 ve 33. haftanın kritik maçlarının günü ve saati belli oldu.

Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı 19 Mayıs Pazar 19.00'da oynanacak.

Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması ise 18 Mayıs Cumartesi 19.00'da yapılacak.