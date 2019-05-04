Süper Lig'de 32 ve 33. haftanın programı açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 32 ve 33. haftaların programı belli oldu. Buna göre Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı 19 Mayıs Pazar 19.00'da oynanacak. Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması ise 18 Mayıs Cumartesi saat 19.00'da yapılacak.
Spor Toto Süper Lig'de 32 ve 33. haftanın kritik maçlarının günü ve saati belli oldu.
Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı 19 Mayıs Pazar 19.00'da oynanacak.
Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması ise 18 Mayıs Cumartesi 19.00'da yapılacak.