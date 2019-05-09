Süper Lig'de 32. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
İşte haftanın hakemler:
Yarın:
20.30 Antalyaspor-Bursaspor (Hüseyin Göçek)
11 Mayıs Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Serkan Çınar)
19.00 Fenerbahçe-Akhisarspor (Abdülkadir Bitigen)
19.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Ali Palabıyık)
12 Mayıs Pazar:
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Mustafa Öğretmenoğlu)
16.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Halis Özkahya)
19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (Fırat Aydınus)
19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
13 Mayıs Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Cüneyt Çakır)