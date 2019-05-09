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  3. Süper Lig'de 32. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Süper Lig'de 32. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Süper Lig'de 32. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

İşte haftanın hakemler:

Yarın:

20.30 Antalyaspor-Bursaspor (Hüseyin Göçek)

11 Mayıs Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Serkan Çınar)

19.00 Fenerbahçe-Akhisarspor (Abdülkadir Bitigen)

19.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Ali Palabıyık)

12 Mayıs Pazar:

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Mustafa Öğretmenoğlu)

16.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Halis Özkahya)

19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (Fırat Aydınus)

19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

13 Mayıs Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Cüneyt Çakır)

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