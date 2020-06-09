Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Cuma
21.00 Göztepe - Trabzonspor | Zorbay Küçük
21.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor | Atilla Karaoğlan
Cumartesi
18.30 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor | Ali Şansalan
21.00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa | Halil Umut Meler
21.00 Beşiktaş - Fraport - Tav Antalyaspor | Ümit Öztürk
Pazar
18.30 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor | Alper Ulusoy
21.00 Çaykur rizespor - Galatasaray | Yaşar Kemal Uğurlu
21.00 Gaziantep - MKE Ankaragücü | Mete Kalkavan
Pazartesi
21.00 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor | Abdulkadir Bitigen
Uzun bir aradan sonra geri dönen Süper Lig'de 27. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan yıldız futbolcu Gökhan Gönül'ün, ekstra sezon biter bitmez eski kulübü Fenerbahçe'ye 1+1 yıllık imza atacağı iddia edildi.
Sarı-lacivertli taraftarlar son 8 haftada rakiplerinin gerisinde kaldı. 5 bin civarında Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı kulüplerinin başlattığı ‘Karton taraftar' projesine destek verdi. Fenerbahçe'de ise bu rakam sadece 400!..
Yukatel Denizlispor ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Yeşil-Siyahlı ekibin teknik direktörü Bülent Uygun, Al Gharafa'da birlikte çalıştıkları Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'e teknik ekipte yer verebileceğini açıkladı.
Sarı lacivertli takımda sezon boyunca en çok sıkıntı çekilen bölgelerin başında stoper hattı geliyor. Sezon boyunca Jailson mecburen bu bölgede kullanıldı. Zanka, Falette gibi isimlerden beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, bu kez risk almadan PSG'nin yıldızını kadroya katmak istiyor.
Beşiktaş Kulübü'nün Futbol Transfer, Scouting ve Futbol Yapılanması Sorumlusu Erdal Torunoğulları, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile ilgili, “Bizim tabii ki sözleşme yapmak, yenilemek istediğimiz oyuncularımız var. Bunların başında Gökhan, Caner ve Atiba geliyor. İnşallah bir noktada anlaşırız. Beşiktaş'ın bu süreçte çok kaybı oldu, onları da göz önünde bulundurarak inşallah bir anlaşma yaparız" dedi.
Galatasaray'ın göğüs sponsoru Terra Pizza, opsiyon kullanmama kararı aldı, sarı-kırmızılılar yeni arayışa başladı. Ancak şirketler, “Koronavirüste eylül veya ekimde ikinci dalga olursa ne yaparız” diyerek sponsorluğa mesafeli yaklaştı. Bu nedenle Cim-Bom biraz daha bekleme kararı aldı.