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aksam.com.tr
  • 12 Şubat 2020 Çarşamba 12:52
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  • 12 Şubat 2020 Çarşamba 12:52

Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

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Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Fenerbahçeliler güne transfer haberiyle uyandı
Fenerbahçeliler güne transfer haberiyle uyandı

Fenerbahçeliler güne transfer haberiyle uyandı

Hasan Ali Kaldırım’ın sık sık sakatlanması nedeniyle bu sezon sol bek pozisyonunda büyük sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen Fabrice N'Sakala ile el sıkıştı. Demokratik Kongolu sol bek, yeni sezonda Sarı-Lacivertli formayı giyecek.

İşte Galatasaray'ın yeni orta sahası! Bedelsiz olarak...
İşte Galatasaray'ın yeni orta sahası! Bedelsiz olarak...

İşte Galatasaray'ın yeni orta sahası! Bedelsiz olarak...

Sezon sonunda Jean Michael Seri ile yollarını ayıracak olan Galatasaray, orta sahada Mario Lemina’nın yanına Demir Grup Sivasspor'un yıldız oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ı koyacak.

Sörloth'u yakan hakem raporu ortaya çıktı
Sörloth'u yakan hakem raporu ortaya çıktı

Sörloth'u yakan hakem raporu ortaya çıktı

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Ozan Tufan bombası! '18'den aşağı inmeyiz'
Ozan Tufan bombası! '18'den aşağı inmeyiz'

Ozan Tufan bombası! '18'den aşağı inmeyiz'

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FLAŞ! Sergen Yalçın 4 yıldızın biletini kesti
FLAŞ! Sergen Yalçın 4 yıldızın biletini kesti

FLAŞ! Sergen Yalçın 4 yıldızın biletini kesti

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Doğum gününde Fener'e gol sözü verdi
Doğum gününde Fener'e gol sözü verdi

Doğum gününde Fener'e gol sözü verdi

İki hafta önce Konya'da sakatlanan 'El Tigre' lakaplı Radamel Falcao'nun sağ uyluk adalesinde orta düzeyde kanama tespit edilmişti. Tedavisi sona eren yıldız futbolcu tamamen iyileşti ve saha çalışmalarına başladı.
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