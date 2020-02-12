Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Hasan Ali Kaldırım’ın sık sık sakatlanması nedeniyle bu sezon sol bek pozisyonunda büyük sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen Fabrice N'Sakala ile el sıkıştı. Demokratik Kongolu sol bek, yeni sezonda Sarı-Lacivertli formayı giyecek.

Sezon sonunda Jean Michael Seri ile yollarını ayıracak olan Galatasaray, orta sahada Mario Lemina’nın yanına Demir Grup Sivasspor'un yıldız oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ı koyacak.

Trabzonspor’un golcüsü Alexander Sörloth’un kırmızı kart gördüğü Gençlerbirliği maçının raporları ortaya çıktı. Hakem Hüseyin Göçek ve yardımcıları, olayı ‘şiddetli itme’ olarak yazdı.

Ozan Tufan bombası! '18'den aşağı inmeyiz'

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen ve bu yılbaşında yeniden Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan, performansıyla tekrar eski günlerine geri döndü. Gösterdiği performansla adından söz ettiren ve yeni sezonda sarı lacivertli yönetim tarafından yeni sözleşme imzalayan Ozan Tufan'a 3 İngiliz ekibi kanca attı.