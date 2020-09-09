Süper Lig'de 21 kulübün lig geçmişi

1959 yılında başlayan ligde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş tüm sezonlarda yer alan 3 takım olarak dikkati çekiyor.
Geçen sezon küme düşmenin kaldırılmasıyla ligde yer alacak 21 takımın, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig kariyerleri şöyle:
GALATASARAY
Kuruluş yılı: 1905
Renkleri: Sarı-kırmızı
Kulüp başkanı: Mustafa Cengiz
Teknik direktör: Fatih Terim
Stadı: Türk Telekom (52 bin 223)
Sezon: 63. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (22 kez)
En kötü derecesi: 11.
En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Altınordu ve MKE Ankaragücü)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe)
En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor)
FENERBAHÇE
Kuruluş yılı: 1907
Renkleri: Sarı-lacivert
Kulüp başkanı: Ali Koç
Teknik direktör: Erol Bulut
Stadı: Ülker (47 bin 834)
Sezon: 63. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez)
En kötü derecesi: 10.
En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Samsunspor ve Kayserispor), 7-0 (Denizlispor-2 kez, Şekerspor, Kayserispor, Hacettepe, Kardemir Karabükspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Aydınspor), 5-0 (Galatasaray)
En gollü maçı: 8-4 (Gaziantepspor)
BEŞİKTAŞ
Kuruluş yılı: 1903
Renkleri: Siyah-beyaz
Kulüp başkanı: Ahmet Nur Çebi
Teknik direktör: Sergen Yalçın
Stadı: Vodafone Park (41 bin 188)
Sezon: 63. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (15 kez)
En kötü derecesi: 11. (2 kez)
En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 (Adana Demirspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Bursaspor)
En gollü maçı: 8-2 (Altay), 10-0 (Adana Demirspor), 7-3 (Göztepe), 7-2 (Çaykur Rizespor)
Not: Beşiktaş Kulübünün, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 15 olarak tescillendi.
MKE ANKARAGÜCÜ
Kuruluş: 1910
Renkleri: Sarı-lacivert
Kulüp başkan: Fatih Mert
Teknik direktör: Fuat Çapa
Stadı: Eryaman (20 bin 560)
Sezon: 52. sezonu
En iyi derecesi: 4. (4 kez)
En kötü derecesi: 4 kez küme düştü.
En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Konyaspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (Galatasaray ve Bursaspor)
En gollü maçı: 7-2 (Gençlerbirliği), 6-3 (Kayserispor), 8-1 (Antalyaspor), 2-7 (Sakaryaspor)
Not: 2019-2020 sezonunu 18. ve son sırada tamamlayan MKE Ankaragücü, Türkiye Futbol Federasyonunun küme düşme uygulamasını kaldırmasıyla Süper Lig'de yoluna devam edecek.
GENÇLERBİRLİĞİ
Kuruluş yılı: 1923
Renkleri: Kırmızı-siyah
Kulüp başkanı: Murat Cavcav
Teknik direktör: Mert Nobre
Stadı: Eryaman (20 bin 560)
Sezon: 48. sezonu
En iyi derecesi: 3. (2 kez)
En kötü derecesi: 3 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Şekerhilal), 7-0 (Adana Demirspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Trabzonspor ve Galatasaray)
En gollü maçı: 4-5 (Trabzonspor, Malatyaspor), 3-6 (Samsunspor), 2-7 (MKE Ankaragücü), 6-3 (Antalyaspor), 7-2 (Adanaspor, Samsunspor)
TRABZONSPOR
Kuruluş yılı: 1967
Renkleri: Bordo-mavi
Kulüp başkanı: Ahmet Ağaoğlu
Teknik direktör: Eddie Newton
Stadı: Medical Park (40 bin 782)
Sezon: 47. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (6 kez)
En kötü derecesi: 14.
En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Adana Demirspor, Kasımpaşa)
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Antalyaspor)
En gollü maçı: 6-5 (Kayserispor)
GÖZTEPE
Kuruluş yılı: 1925
Renkleri: Sarı-kırmızı
Kulüp başkanı: Mehmet Sepil
Teknik direktör: İlhan Palut
Stadı: Gürsel Aksel (19 bin 713)
Sezon: 29. sezonu
En iyi derecesi: 3.
En kötü derecesi: 5 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 9-1 Feriköy
En farklı skorlu yenilgisi: 7-1 (Fenerbahçe), 6-0 (Beşiktaş)
En gollü maçı: 9-1 (Feriköy), 3-7 (Beşiktaş)
ANTALYASPOR
Kuruluş yılı: 1966
Renkleri: Kırmızı-beyaz
Kulüp başkanı: Ali Şafak Öztürk
Teknik direktör: Tamer Tuna
Stadı: Antalya (32 bin 537)
Sezon: 25. sezonu
En iyi derecesi: 5.
En kötü derecesi: 5 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Trabzonspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Beşiktaş ve Gençlerbirliği)
En gollü maçı: 3-7 (Eskişehirspor)
KAYSERİSPOR
Kuruluş yılı: 1966
Renkleri: Sarı-kırmızı
Kulüp başkanı: Berna Gözbaşı
Teknik direktör: Bayram Bektaş
Stadı: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has (32 bin 864)
Sezon: 25. sezonu
En iyi derecesi: 5. (4 kez)
En kötü derecesi: 6 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 7-2 (Manisaspor), 5-0 (Sivasspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 ve 7-0 (Fenerbahçe)
En gollü maçı: 1-8 (Fenerbahçe), 6-3 (Samsunspor), 7-2 (Manisaspor)
Not: 2019-2020 sezonunu 17. sırada tamamlayan Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonunun küme düşme uygulamasını kaldırmasıyla Süper Lig'de yoluna devam edecek.
DENİZLİSPOR
Kuruluş yılı: 1966
Renkleri: Yeşil-siyah
Kulüp başkanı: Ali Çetin
Teknik direktör: Robert Prosinecki
Stadı: Denizli Atatürk (18 bin 745)
Sezon: 21. sezonu
En iyi derecesi: 5. (2 kez)
En kötü derecesi: 3 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Yozgatspor), 6-1 (Sakaryaspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (2 kez Fenerbahçe)
En gollü maçı: 2-6 (MKE Ankaragücü, Samsunspor, Fenerbahçe)
ÇAYKUR RİZESPOR
Kuruluş yılı: 1953
Renkleri: Mavi-yeşil
Kulüp başkanı: Hasan Kartal
Teknik direktör: Stjepan Tomas
Stadı: Çaykur Didi (15 bin 332)
Sezon: 20. sezonu
En iyi derecesi: 5.
En kötü derecesi: 5 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Bursaspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe, Trabzonspor)
En gollü maçı: 4-7 (Malatyaspor), 2-7 (Beşiktaş)
KONYASPOR
Kuruluş yılı: 1981
Renkleri: Yeşil-beyaz
Kulüp başkanı: Hilmi Kulluk
Teknik direktör: Bülent Korkmaz
Stadı: Konya Büyükşehir Belediye (42 bin)
Sezon: 20. sezonu
En iyi derecesi: 3.
En kötü derecesi: 3 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Adana Demirspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (MKE Ankaragücü)
En gollü maçı: 8-0 (Adana Demirspor), 0-8 (MKE Ankaragücü), 5-3 (Akçaabat Sebatspor)
KASIMPAŞA
Kuruluş yılı: 1921
Renkleri: Lacivert-beyaz
Kulüp başkanı: Turgay Ciner
Teknik direktör: Mehmet Altıparmak
Stadı: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan (13 bin 856)
Sezon: 17. sezonu
En iyi derecesi: 6. (2 kez)
En kötü derecesi: 3 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Mersin İdmanyurdu)
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Trabzonspor)
En gollü maçı: 2-6 (Karşıyaka, Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu), 6-2 (Sivasspor), 3-5 (Balıkesirspor), 5-3 (Bursaspor)
SİVASSPOR
Kuruluş yılı: 1967
Renkleri: Kırmızı-beyaz
Kulüp başkanı: Mecnun Otyakmaz
Teknik direktör: Rıza Çalımbay
Stadı: Yeni 4 Eylül (27 bin 532)
Sezon: 15. sezonu
En iyi derecesi: 2.
En kötü derecesi: 1 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 5-1 (Kardemir Karabükspor ve Mersin İdmanyurdu), 4-0 (Kasımpaşa-2 kez, Bucaspor, Bursaspor, MKE Ankaragücü)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Trabzonspor), 5-0 (Kayserispor, Konyaspor)
En gollü maçı: 3-5 (Galatasaray), 2-6 (Kayserispor ve Kasımpaşa), 4-4 (Yeni Malatyaspor)
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR (ESKİ ADI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR)
Kuruluş yılı: 1990 / 2014
Renkleri: Turuncu-lacivert
Kulüp başkanı: Göksel Gümüşdağ
Teknik direktör: Okan Buruk
Stadı: Başakşehir Fatih Terim (17 bin 156)
Sezon: 13. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (1 kez)
En kötü derecesi: 1 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Konyaspor, Kocaelispor, Alanyaspor, Kayserispor, Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Bursaspor)
En gollü maçı: 1-6 (Eskişehirspor ve Trabzonspor), 3-4 (Trabzonspor ve Konyaspor)
FATİH KARAGÜMRÜK
Kuruluş yılı: 1926
Renkleri: Kırmızı-siyah
Kulüp başkanı: Süleyman Hurma
Teknik direktör: Şenol Can
Stadı: Atatürk Olimpiyat (76 bin 761)
Sezon: 7. sezonu
En iyi derecesi: 8.
En kötü derecesi: 2 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 6-1 (Zonguldakspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 5-1 (Galatasaray), 4-0 (Galatasaray, Beşiktaş ve Kocaelispor)
En gollü maçı: 6-1 (Zonguldakspor), 3-4 (Kasımpaşa)
ALANYASPOR
Kuruluş yılı: 1948
Renkleri: Turuncu-yeşil
Kulüp başkanı: Hasan Çavuşoğlu
Teknik direktör: Çağdaş Atan
Stadı: Bahçeşehir Okulları (10 bin 128)
Sezon: 5. sezonu
En iyi derecesi: 5.
En kötü derecesi: 12. (2 kez)
En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Kayserispor ve MKE Ankaragücü)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Galatasaray)
En gollü maçı: 5-2 (Çaykur Rizespor), 4-3 (Gaziantepspor ve Trabzonspor)
YENİ MALATYASPOR
Kuruluş yılı: 1986
Renkleri: Sarı-siyah
Kulüp başkanı: Adil Gevrek
Teknik direktör: Hamza Hamzaoğlu
Stadı: Yeni Malatya (25 bin 745)
Sezon: 4. sezonu
En iyi derecesi: 5.
En kötü derecesi: 16.
En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Trabzonspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 4-1 (Trabzonspor ve İstanbul Başakşehir), 3-0 (Kasımpaşa, Çaykur Rizespor-2 kez, Antalyaspor-2 kez)
En gollü maçı: 4-4 (Sivasspor)
Not: 2019-2020 sezonunu 16. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, Türkiye Futbol Federasyonunun küme düşme uygulamasını kaldırmasıyla Süper Lig'de yoluna devam edecek.
GAZİANTEP FK
Kuruluş yılı: 1988
Renkleri: Beyaz-kırmızı-siyah
Kulüp başkanı: Mehmet Büyükekşi
Teknik direktör: Marius Sumudica
Stadı: Kalyon (33 bin 502)
Sezon: 2. sezonu
En iyi derecesi: 8.
En kötü derecesi: 8.
En farklı skorlu galibiyeti: 5-1 (Sivasspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Fenerbahçe)
En gollü maçı: 4-3 (Kasımpaşa)
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
Kuruluş yılı: 2005
Renkleri: Mavi-beyaz
Kulüp başkanı: Hüseyin Üneş
Teknik direktör: Mehmet Özdilek
Stadı: Kazım Karabekir (21 bin 374)
Sezon: 2. sezonu
En iyi derecesi: 17.
En kötü derecesi: 1 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 4-2 (Sivasspor), 2-0 (Kayserispor ve Bursaspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 3-1 (Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor-2 kez)
En gollü maçı: 4-2 (Sivasspor)
HATAYSPOR
Kuruluş yılı: 1967
Renkleri: Bordo-beyaz
Kulüp başkanı: Nihat Tazearslan
Teknik direktör: Ömer Erdoğan
Stadı: Antakya Atatürk (5 bin 583)
Sezon: Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek
İspanyol basını, milli futbolcunun kiralama bedelini açıkladı. İspanyol Marca gazetesi, “Celta Vigo, Okay Yokuşlu'nun Galatasaray'a kiralanması konusunda 1 milyon euroya razı oldu. Futbolcu da yeniden ülkesi Türkiye'de oynamak istediği için sorun kalmadı” satırlarına yer verdi.
Tarihi bir sözleşmeye imza atan Kosovalı Vedat Muriqi'nin futbolculuk kariyeri adeta film olur. Türkiye'deki ilk deneyimi olan Eskişehir'de yabancı sınırına takılan Vedat Giresun'un yolunu tutar. 6 ay oynamakta zorlanan 26 yaşındaki golcünün tüm kariyeri 28 Kasım 2014'teki Antalyaspor maçında 90+4'te attığı golle değişir.
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