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aksam.com.tr
  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 12:56
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  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 12:56

Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı! O isme maç yok...

Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı! O isme maç yok...

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Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 21. haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık'a bu hafta maç verilmedi.

7 Şubat Cuma
20.00 Yeni Malatyaspor - Ankaragücü: Fırat Aydınsus

8 Şubat Cumartesi
14.00 Konyaspor - Denizlispor: Volkan Bayarslan
17.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Hüseyin Göçek
17.00 Beşiktaş - Gaziantep: Alper Ulusoy
20.00 Fenerbahçe - Alanyaspor: Ümit Öztürk

9 Şubat Pazar
13.30 Kayserispor - Antalyaspor: Koray Gençerler
16.00 Sivasspor - Başakşehir: Halis Özkahya
19.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Mete Kalkavan

10 Şubat Pazartesi
20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

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