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  3. Süper Lig'de 2019-20 sezonunun başlangıç tarihi belli oldu

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun başlangıç tarihi belli oldu

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun başlangıç tarihi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos tarihinde başlayacak.

TFF; Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de 2019-2020 sezonunun başlangıç tarihlerini açıkladı.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda profesyonel liglerde 2019-2020 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Alınan karara göre Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.”

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