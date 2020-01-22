Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı. Buna göre 'haftanın maçı' olarak bakılan Fenerbahçe-Başakşehir maçına Fırat Aydınus ve ekibi atandı.
24 Ocak Cuma
20.30 Gençlerbirliği - Gaziantep FK: Mete Kalkavan
25 Ocak Cumartesi
14.00 Kayserispor - Ankaragücü: Cüneyt Çakır
17.00 Kasımpaşa - Alanyaspor: Özgür Yankaya
20.00 Fenerbahçe - Başakşehir: Fırat Aydınus
26 Ocak Pazar
13.30 Denizlispor - Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Göztepe - Beşiktaş: Hüseyin Göçek
19.00 Konyaspor - Galatasaray: Koray Gençerler
27 Ocak Pazartesi
20.00 Sivasspor - Çaykur Rizespor: Abdülkadir Bitigen
20.00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Alper Ulusoy
Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı. Kritik Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşması Fırat Aydınus'a verilirken, Cüneyt Çakır da 1 aylık aranın ardından bir maça atandı.
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