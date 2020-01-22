Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı. Kritik Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşması Fırat Aydınus'a verilirken, Cüneyt Çakır da 1 aylık aranın ardından bir maça atandı.

Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı. Buna göre 'haftanın maçı' olarak bakılan Fenerbahçe-Başakşehir maçına Fırat Aydınus ve ekibi atandı.

24 Ocak Cuma

20.30 Gençlerbirliği - Gaziantep FK: Mete Kalkavan

25 Ocak Cumartesi

14.00 Kayserispor - Ankaragücü: Cüneyt Çakır

17.00 Kasımpaşa - Alanyaspor: Özgür Yankaya

20.00 Fenerbahçe - Başakşehir: Fırat Aydınus

26 Ocak Pazar

13.30 Denizlispor - Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Göztepe - Beşiktaş: Hüseyin Göçek

19.00 Konyaspor - Galatasaray: Koray Gençerler

27 Ocak Pazartesi

20.00 Sivasspor - Çaykur Rizespor: Abdülkadir Bitigen

20.00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Alper Ulusoy