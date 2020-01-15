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aksam.com.tr
  • 15 Ocak 2020 Çarşamba 14:15
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  • 15 Ocak 2020 Çarşamba 14:30

Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

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Süper Lig’de 18. Hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

CUMA

Ankaragücü – İttifak Holding Konyaspor | Alper Ulusoy

CUMARTESİ

Aytemiz Alanyaspor – Hes Kablo Kayserispor | Ali Palabıyık

Medipol Başakşehir – BTC Türk Yeni Malatyaspor | Serkan Tokat

Gaziantep FK – Fenerbahçe | Hüseyin Göçek

PAZAR

Antalyaspor – Göztepe | Atilla Karaoğlan

Trabzonspor – Kasımpaşa | Zorbay Küçük

Galatasaray – Yukatel Denizlispor | Yaşar Kemal Uğurlu

Beşiktaş – Demir Grup Sivasspor | Ali Şansalan

PAZARTESİ

Çaykur Rizespor – Gençlerbirliği | Arda Kardeşler

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