Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

CUMA
Ankaragücü – İttifak Holding Konyaspor | Alper Ulusoy
CUMARTESİ
Aytemiz Alanyaspor – Hes Kablo Kayserispor | Ali Palabıyık
Medipol Başakşehir – BTC Türk Yeni Malatyaspor | Serkan Tokat
Gaziantep FK – Fenerbahçe | Hüseyin Göçek
PAZAR
Antalyaspor – Göztepe | Atilla Karaoğlan
Trabzonspor – Kasımpaşa | Zorbay Küçük
Galatasaray – Yukatel Denizlispor | Yaşar Kemal Uğurlu
Beşiktaş – Demir Grup Sivasspor | Ali Şansalan
PAZARTESİ
Çaykur Rizespor – Gençlerbirliği | Arda Kardeşler
Dün akşam transferi için PSV ile masaya oturan Milan yönetimine Ricardo Rodriguez'den Fenerbahçe resti geldi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
2015-16 sezonunda Schalke forması giyen Belhanda için Alman yöneticilerin devrede olduğu anlaşıldı.
Süper Lig’de 18. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Trabzonspor, Ogenyi Onazi'nin sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.
Yeni Malatyasporlu Guilherme'nin menajerı Marcelo Robalinho, harcama kısıtlamaları nedeniyle Beşiktaş'la anlaşamadıklarını ve Brezilyalı yıldızın Yeni Malatyaspor'da devam edeceğini açıkladı.
Fenerbahçe'den ayrılmak için gün sayan Adil Rami Nantes ve Metz'le görüşüyor.