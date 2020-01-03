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  3. Süper Lig'de 18, 19 ve 20. hafta programı açıklandı

Süper Lig'de 18, 19 ve 20. hafta programı açıklandı

Süper Lig'de 18, 19 ve 20. hafta programı açıklandı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 18, 19 ve 20. hafta programı açıklandı. 20. haftadaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 1 Şubat Cumartesi saat 20.00'de oynanacak.

18. HAFTA MAÇLARI

17 Ocak Cuma

20:00 Ankaragücü - Konyaspor

18 Ocak Cumartesi

14.00 Alanyaspor - Kayserispor

17.00 Başakşehir - Yeni Malatyaspor

20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

19 Ocak pazar

13.30 Antalyaspor - Göztepe

16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa

16.00 Galatasaray - Denizlispor

19.00 Beşiktaş - Sivasspor

20 Ocak Pazartesi

20.00 Ç.Rizespor - Gençlerbirliği

19. HAFTA MAÇLARI

24 Ocak Cuma

20:00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK

25 Ocak Cumartesi

14:00 Kayserispor - Ankaragücü

17:00 Kasımpaşa - Alanyaspor

20:00 Fenerbahçe - Başakşehir

26 Ocak Pazar

13:30 Denizlispor - Antalyaspor

16:00 Göztepe - Beşiktaş

19:00 Konyaspor - Galatasaray

27 Ocak Pazartesi

20:00 Sivasspor - Ç.Rizespor

20:00 Y. Malatyaspor - Trabzonspor

20. HAFTA MAÇLARI

31 Ocak Cuma

20:00 Başakşehir - Gençlerbirliği

1 Şubat Cumartesi

14:00 Antalyaspor - Konyaspor

17:00 Ç.Rizespor - Beşiktaş

20:00 Trabzonspor - Fenerbahçe

2 Şubat Pazar

13:30 Ankaragücü - Kasımpaşa

16:00 Gaziantep FK - Sivasspor

16:00 Alanyaspor - Yeni Malatyaspor

19:00 Galatasaray - Kayserispor

3 Şubat Pazartesi

20:00 Denizlispor - Göztepe


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