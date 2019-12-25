Süper Lig'de 17. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Ligin ilk yarısının son maçları olan 17. hafta karşılaşmaları için Merkez Hakem Kurulu'ndan flaş bir atama yapıldı. Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe - Beşitkaş derbisinde düdük çalan ve tartışmalı kararlara imza atan Cüneyt Çakır'a ve o derbinin VAR hakemi olan Mete Kalkavan'a bu haftaki maçlarda görev verilmedi.

İşte Süper Lig'in 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler:

27 Aralık 2019 Cuma

20:30 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Fırat Aydınus)

28 Aralık 2019 Cumartesi

15:00 Ankaragücü - Denizlispor (Arda Kardeşler)

17:30 Trabzonspor - Kayserispor (Hüseyin Göçek)

17:30 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa (Atilla Karaoğlan)

20:00 Galatasaray - Antalyaspor (Abdülkadir Bitigen)

29 Aralık 2019 Pazar

14:00 Sivasspor - Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu)

16:30 Aytemiz Alanyaspor - Konyaspor (Ümit Öztürk)

16:30 Gaziantep FK - Malatyaspor (Bahattin Şimşek)

19:00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (Halil Umut Meler)