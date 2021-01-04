Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı

Haftanın hakemleri şöyle:
SALI
Gaziantep FK-Ankaragücü | Alper Ulusoy
Yeni Malatyaspor-Sivasspor | Sarper Barış Saka
Konyaspor-Galatasaray | Arda Kardeşler
ÇARŞAMBA
Denizlispor-Kayserispor | Ali Şansalan
Gençlerbirliği-Hatayspor | Yasin Kol
Medipol Başakşehir-BB. Erzurumspor | Yaşar Kemal Uğurlu
Trabzonspor-Göztepe | Cüneyt Çakır
Antalyaspor-Fatih Karagümrük | Hüseyin Göçek
Beşiktaş-Çaykur Rizespor | Ümit Öztürk
PERŞEMBE
Fenerbahçe-Alanyaspor | Halil Umut Meler
Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı talihsiz kaza, Galatasaray'ın ocak ayı transfer planında değişikliğe gitmesine sebep oldu
Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Merih Demiral, yeterli süreyi alamadığını düşündüğü için İtalyan devinden ayrılık kararı aldı. Juventus, Avrupa'nın dev ekiplerinin peşinde olduğu Merih için 50 milyon euro talep ediyor. Siyah-Beyazlılar, kiralık + satın alma opsiyonlu gelen tekliflere kesinlikle sıcak bakmıyor.
Süper Lig'de 17. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
F.Bahçe Teknik Direktörü, ocak ayında ortalama 3 günde 1 maç oynayacak futbolcularını adale sakatlıklarından korumak amacıyla özel bir çalışma programı uygulayacak.
Galatasaray'da Antalyaspor maçının ardından maçı tekrar izleyen teknik heyet, "Feghouli olsaydı sonuç farklı olurdu" görüşünde birleşti.
Süper Lig'de yer alan takımların yeni dönem harcama limitleri bugün açıklanacak.