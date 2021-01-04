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aksam.com.tr
  • 04 Ocak 2021 Pazartesi 10:53
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Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı

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Süper Lig'de 17. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Haftanın hakemleri şöyle:

SALI

Gaziantep FK-Ankaragücü | Alper Ulusoy

Yeni Malatyaspor-Sivasspor | Sarper Barış Saka

Konyaspor-Galatasaray | Arda Kardeşler

ÇARŞAMBA

Denizlispor-Kayserispor | Ali Şansalan

Gençlerbirliği-Hatayspor | Yasin Kol

Medipol Başakşehir-BB. Erzurumspor | Yaşar Kemal Uğurlu

Trabzonspor-Göztepe | Cüneyt Çakır

Antalyaspor-Fatih Karagümrük | Hüseyin Göçek

Beşiktaş-Çaykur Rizespor | Ümit Öztürk

PERŞEMBE

Fenerbahçe-Alanyaspor | Halil Umut Meler

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