Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Performansıyla takım arkadaşlarının gölgesinde kalan Emre Akbaba , Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor. DETAY • Sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. • Galatasaray yönetiminden henüz yeni bir teklif sunulmadı.

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor

Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta, taraftarı oldukça heyecanlandıracak bir transfer görüşmesi yaşanıyor.



DETAY

• Mario Mandzukic ile görüşmelere başlandığı iddia edildi.

• Dünyaca ünlü forvete garanti ücretinin az, performans primlerinin yüksek olduğu bir kontrat teklif edilecek.