Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle:
SALI
Hatayspor-Trabzonspor | Abdülkadir Bitigen
Galatasaray-Göztepe | Mete Kalkavan
ÇARŞAMBA
BB. Erzurumspor-Denizlispor | Hüseyin Göçek
Alanyaspor-Yeni Malatyaspor | Alper Ulusoy
Kasımpaşa-Gaziantep FK | Koray Gençerler
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir | Bahattin Şimşek
PERŞEMBE
Sivasspor-Gençlerbirliği | Tugay Kaan Numanoğlu
Kayserispor-Konyaspor | Ali Palabıyık
Çaykur Rizespor-Antalyaspor | Erkan Özdamar
MKE Ankaragücü-Beşiktaş | Halis Özkahya
Oynadığı futbol ve kaybettiği puanlarla taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de büyük bir otorite krizi de yaşanıyor. 3-1 kaybedilen Gaziantep FK maçında Mert Hakan Yandaş'ın Erol Bulut'u dinlemeyip Emre Belözoğlu'na yönelmesi soruları da beraberinde getirdi.
Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ile eski teknik direktörü Aykut Kocaman bir araya geldi.
Spor yazarları, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Beşiktaş - B.B. Erzurumspor karşılaşmalarını köşelerinde değerlendirdiler.
Galatasaray yönetimi, Fatih Karagümrük yenilgisi sonrası sürpriz bir karara imza attı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 9 futbolcuyla devre arasında görüşmelere başlamayı planlayan Cimbom, bu görüşmeleri sezon sonuna bırakma kararı aldı. Yönetim bu kararla oyunculara ‘İyi oynayın, sözleşmeyi alın' mesajı gönderdi.
Fransa Ligue 1'de oynanan Lorient-Rennes maçının ardından akıl almaz bir olay yaşandı. Saha zeminini kontrol eden çim görevlisinin üzerine projektör ışığı düştü. Görevli hayatını kaybetti.
Etebo ile devre arasında yolları ayırma kararı alan Galatasaray, Marcelo Saracchi ile de sezon sonunda vedalaşacak.