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aksam.com.tr
  • 21 Aralık 2020 Pazartesi 10:38
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Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı

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Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i konuk edeceği haftanın dikkat çeken maçında Bahattin Şimşek düdük çalacak.

Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle:

SALI

Hatayspor-Trabzonspor | Abdülkadir Bitigen

Galatasaray-Göztepe | Mete Kalkavan

ÇARŞAMBA

BB. Erzurumspor-Denizlispor | Hüseyin Göçek

Alanyaspor-Yeni Malatyaspor | Alper Ulusoy

Kasımpaşa-Gaziantep FK | Koray Gençerler

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir | Bahattin Şimşek

PERŞEMBE

Sivasspor-Gençlerbirliği | Tugay Kaan Numanoğlu

Kayserispor-Konyaspor | Ali Palabıyık

Çaykur Rizespor-Antalyaspor | Erkan Özdamar

MKE Ankaragücü-Beşiktaş | Halis Özkahya

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