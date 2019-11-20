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  3. Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

22 Kasım Cuma:

20.30: Galatasaray - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

23 Kasım Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

17.00 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Cüneyt Çakır

20.00 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus

24 Kasım Pazar:

14.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

16.30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Volkan Bayarslan

19.00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

25 Kasım Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Gaziantepspor: Hüseyin Göçek


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