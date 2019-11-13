Süper Lig'de 11 haftada 6 takımda hoca değişikliği yaşandı

Ligde son teknik direktör ayrılıkları milli maçlar nedeniyle verilen arada MKE Ankaragücü ve Antalyaspor'da yaşandı. Böylece bu sezon "teknik müdahale"ye giden takım sayısı 6'ya çıktı.

Süper Lig'de daha önce İstikbal Mobilya Kayserispor, Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği ve Göztepe'de teknik direktör değişiklikleri gerçekleşmişti.

Kayserispor'da 3 teknik adam çalıştı

İstikbal Mobilya Kayserispor'da geride kalan 11 haftalık bölümde 3 teknik direktör görev yaptı.

Kayserispor, Hikmet Karaman yönetiminde ilk 7 haftada 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Sezona istediği gibi başlayamayan Kayserispor'da 4-0'lık Göztepe mağlubiyeti sonrası başkan Erol Bedir ve teknik direktör Hikmet Karaman istifa etti.

Samet Aybaba iki maça çıktı

Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'dan sonra Samet Aybaba getirildi.

Aybaba yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Kasımpaşa ile sahasında 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçında ise BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 4-0 yenildi.

Teknik direktör Samet Aybaba, Kayserispor ile sözleşme imzaladıktan 17 gün sonra istifa etti. Aybaba'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Bülent Uygun ile sözleşme imzalandı.

Bülent Uygun yönetimindeki ilk maçta sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek moral bulan Kayserispor, daha sonra deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

Denizlispor, İldiz'in görevine son verdi

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, sezona 2'de 2 yaparak başlamasına rağmen daha sonra oynadığı 5 maçta galip gelemedi.

Denizlispor'da 7. haftada alınan 5-1'lik BtcTurk Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Yücel İldiz'in sözleşmesi tek taraflı feshedilirken, Mehmet Özdilek ile anlaşmaya varıldı.

İldiz, geçen sezon TFF 1. Lig'de Denizlispor'u şampiyon yaparak 9 yıl aradan sonra yeşil-siyahlı ekibi yeniden Süper Lig'e çıkarmıştı.

Denizlispor, yeni teknik direktörü Özdilek ile çıktığı ilk maçta Fenerbahçe'ye 2-1 yenilirken, ardından deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup etmeyi başardı.

Ege temsilcisi, daha sonra Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Gençlerbirliği'nde "Kaplan dönemi" 9 hafta sürdü

Ligin bir diğer yeni ekibi Gençlerbirliği'nde de teknik direktör değişimi yaşandı.

Sezona Mustafa Kaplan yönetiminde başlayan kırmızı-siyahlı takım, 9. hafta sonunda 6 puanla 17. sırada yer aldı.

Başkent ekibinde yönetim, sezona istenildiği gibi başlanılamaması üzerine 9. hafta sonunda Kaplan ile yollarını ayırırken, daha önce Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan Hamza Hamzaoğlu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği, Hamzaoğlu ile çıktığı 2 maçta 4 puan topladı.

Tamer Tuna istifa etti

Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, 9. haftada alınan 4-1'lik Kasımpaşa yenilgisinin ardından görevinden istifa etti.

Böylece İzmir ekibindeki 'ikinci Tamer Tuna dönemi' sona erdi. İlk 9 haftada 9 puan toplayan Göztepe'nin yeni teknik direktörü ise geçen sezon TFF 1. Lig'de play-off finali oynayan Hatayspor'da ortaya koyduğu performansla dikkati

çeken İlhan Palut oldu.

Kaplan, yeniden MKE Ankaragücü'nde

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan MKE Ankaragücü'nde Metin Diyadin ile karşılıklı anlaşılarak yol ayrımına gidildi.

MKE Ankaragücü, sezona başkentin bir diğer ekibi Gençlerbirliği'nde başlayan teknik direktör Mustafa Kaplan ile dün anlaşmaya vardı.

Kaplan, geçen sezon devre arasında sarı-lacivertli takımın başına geçmiş ve MKE Ankaragücü'nün kümede kalmasına katkı sağlamıştı.

Antalyaspor'da ayrılık

Antalyaspor'da son 4 maçta alınan mağlubiyetler beraberinde ayrılığı da getirdi.

Akdeniz ekibinden dün yapılan açıklamada, "Bülent Korkmaz ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.

Antalyaspor, geçen sezon Bülent Korkmaz yönetiminde ligi 7. sırada bitirmişti.

Teknik direktörler

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda şu ana kadar görev yapan teknik direktörler şöyle:

Takım Teknik direktör

Antalyaspor Bülent Korkmaz, -

Aytemiz Alanyaspor Erol Bulut

Beşiktaş Abdullah Avcı

BtcTurk Yeni Malatyaspor Sergen Yalçın

Çaykur Rizespor İsmail Kartal

Demir Grup Sivasspor Rıza Çalımbay

Fenerbahçe Ersun Yanal

Galatasaray Fatih Terim

Gaziantep FK Marius Sumudica

Gençlerbirliği Mustafa Kaplan, Hamza Hamzaoğlu

Göztepe Tamer Tuna, İlhan Palut

İstikbal Mobilya Kayserispor Hikmet Karaman, Samet Aybaba, Bülent Uygun

İttifak Holding Konyaspor Aykut Kocaman

Kasımpaşa Kemal Özdeş

Medipol Başakşehir Okan Buruk

MKE Ankaragücü Metin Diyadin, Mustafa Kaplan

Trabzonspor Ünal Karaman

Yukatel Denizlispor Yücel İldiz, Mehmet Özdilek