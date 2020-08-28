Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 2020 tarihleri...

Futbolseverlerin merakla takip ettiği konular arasında yer alan Süper Lig 2020 tarihleri belli oldu. 26 Ağustos'ta Süper Lig fikstür çekimi sonrası 1. 2. Ve 3. lig yeni sezon tarihi açıklandı. Heyecanla beklenen Süper Lig 2020 ne zaman başlıyor?

Süper Lig yeni sezonuna dair bilgi almak isteyen vatandaşlar bulunuyor. Maçları kaçırmak istemeyen Süper Lig 2020 tarihlerini merak ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig tarihleri belli oldu. Peki, Süper Lig 2020 ne zaman başlıyor?

SÜPER LİG 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig'de yeni sezonun başlayacağı tarih belli oldu. Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül Cuma günü başlayıp, 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacak.

SÜPER LİG'DE YENİ SEZON TAKVİMİ

TFF, 2020-21 sezonu Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig sezon planlamalarını açıkladı.

Planlamaya göre; Süper Lig 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 24 Ocak 2021'de sona ererken, ikinci yarı 29 Ocak 2021 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 16 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 1. LİG 11 EYLÜL'DE BAŞLAYIP 8 MAYIS'TA BİTECEK

TFF 1. Lig, 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, sezon 8 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanacak. TFF 1. Ligde 6, 13, 23 ve 30. hafta maçları hafta içi oynanacak. TFF 2. Lig 19 Eylül 2020 tarihinde başlarken, 8 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. Ligde 5, 10, 15, 24, 29 ve 34. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 3. Lig ise 19 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 1 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. TFF 3. Lig'de 17 takımlı gruplarda 6, 10, 23 ve 27. hafta maçları hafta içi oynanacak. TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de normal sezon sonrasında oynanacak play-off maçlarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.