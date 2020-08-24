Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon fikstür çekim tarihi açıklandı

Fener'den Marcelo hamlesi! Müthiş teklife cevap geldi

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski savunmacısı Marcelo Guedes'e teklif götürdü. Sarı-Lacivertliler, Lyon ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Brezilyalıya 2+1 yıldan senelik 2 milyon euronun üzerinde cazip bir teklif sundu. Tecrübeli stoper ise bu teklife “Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım. Ne Beşiktaş kulübünü ne de taraftarlarını hayal kırıklığına uğratamam” cevabını verdi.