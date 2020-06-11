  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 11 Haziran 2020 Perşembe 19:55
  • |
  • Son Güncelleme:

Süper Lig, TFF 1. Lig ve Türkiye Kupası müsabaka talimatlarında değişiklik

Süper Lig, TFF 1. Lig ve Türkiye Kupası müsabaka talimatlarında değişiklik

Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu; Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına ilişkin talimatta değişiklik gerçekleştirdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre yönetim kurulu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 30 Nisan'da Tahkim Kurulu ve hukuk kurullarının karar alma sürecine ilişkin sürelerin ve Tahkim Kuruluna başvuru süresinin durdurulması yönünde aldığı kararın uzatılmasını kabul etti.

Buna göre TFF Yönetim Kurulu ile TFF ilk derece hukuk kurullarının kararlarına karşı itiraz edilen kararın tebliğinden ve TFF talimatlarının yayımından itibaren yedi gün olarak belirlenen Tahkim Kuruluna başvuru süresinin 13 Mart tarihinden 30 Nisan'a kadar durdurulması yönündeki karar, 15 Haziran Pazartesi gününe kadar uzatıldı.

Yönetim kurulu; tahkim, disiplin, etik, uyuşmazlık ve çözüm ile kulüp lisans kurullarının toplantıları ile bu kurulların talimatlarında belirlenen yargılama sürecine ilişkin sürelerin durdurulmasının tarihini de 15 Haziran'a kadar uzatılması yönünde karar verdi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Yavru köpeklere, Antalyaspor sahip çıktı

title

Trabzonspor'un Göztepe kafilesi belli oldu!

title

Kayserispor, Fenerbahçe maçı için yola çıktı

Sivasspor 4. kez Koronavirüs testine girdi

SPOR GÜNDEMİ

Abdurrahim Albayrak işi bitirdi! Anlaşma sağlandı
Abdurrahim Albayrak işi bitirdi! Anlaşma sağlandı

Abdurrahim Albayrak işi bitirdi! Anlaşma sağlandı

Koronavirüs salgını sonrası futbolculardan maaş indirimi yapmasını bekleyen Galatasaray yönetimi, özellikle maliyeti yüksek futbolcularla anlaşmaya başladı. Sarı-Kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Florya'da futbolcularla görüşerek takımın 3'te 2'siyle fedakarlık konusunda anlaştı.

Trabzonspor'da büyük müjde! Açıklandı...
Trabzonspor'da büyük müjde! Açıklandı...

Trabzonspor'da büyük müjde! Açıklandı...

Süper Lig'de Göztepe'yle karşılaşacak olan Trabzonspor'un kafilesi belli oldu.

Fener'in yeni hocası o mu? İlk kez açıkladı
Fener'in yeni hocası o mu? İlk kez açıkladı

Fener'in yeni hocası o mu? İlk kez açıkladı

Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de kulübün eski futbolcularından Serhiy Rebrov'du. Gelecek sezon Sarı-Lacivertlileri çalıştıracağına dair basında çıkan iddiaların sorulduğu 46 yaşındaki Ukraynalı teknik adam, söz konusu haberleri yalanladı.

Emre Belözoğlu yıldız ismi anında reddetti: Asla olmaz!
Emre Belözoğlu yıldız ismi anında reddetti: Asla olmaz!

Emre Belözoğlu yıldız ismi anında reddetti: Asla olmaz!

Daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'a önerilen Mario Balotelli, bu kez de menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildi. Gelecek sezon Sarı-Lacivertlilerde sportif direktörlük görevini yürütecek olan Emre Belözoğlu ise “Balotelli mi? Asla olmaz!” diyerek transfere karşı çıktı.

'İstanbul ekibiyle anlaştık, 10 gün içinde imzalar atılacak'
'İstanbul ekibiyle anlaştık, 10 gün içinde imzalar atılacak'

'İstanbul ekibiyle anlaştık, 10 gün içinde imzalar atılacak'

Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sol bek Maciej Rybus'un menajeri, “Bir İstanbul ekibiyle anlaştık. 10 gün içinde ön sözleşme imzalayacağız ve sağlık kontrolünden geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yok artık! Mike Tyson inanılmaz rakamı reddetti
Yok artık! Mike Tyson inanılmaz rakamı reddetti

Yok artık! Mike Tyson inanılmaz rakamı reddetti

Ringlere dönmeye hazırlanan efsane boksör Mike Tyson, kendisine gelen teklifleri tek tek reddediyor. Tyson son olarak 18 milyon dolarlık teklifi geri çevirdi.

Anlaşma tamam! Kagawa, Süper Lig'e döndü
Anlaşma tamam! Kagawa, Süper Lig'e döndü

Anlaşma tamam! Kagawa, Süper Lig'e döndü

Önceki sezon Beşiktaş'taki başarılı performansıyla dikkatleri çeken Shinji Kagawa, yeniden Süper Lig yolunda. Bu yıl İspanya 2. Ligi ekiplerinden Zaragoza'da forma giyen Japon 10 numaranın, Göztepe ile anlaştığı ve yeni sezonda İzmir'e geleceği iddia edildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.