'Süper Lig tekrar ertelenirse intihar ederim'

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönen ve karantina altına alınan Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica, karantina günlerinde yaşadıklarını anlattı.Teknik ekibi ile birlikte bir yurda yerleştirilen Sumudica, yaşadığı sorunlardan bahsetti.

Romen hoca yaptığı açıklamada; "Karantinada kalmak zor ve 3 günüm daha var. Bugün hava 36 dereceydi ve odamızda klimamız yok. Bir öğrenci yurdunun en üst katında kalıyoruz. Gaziantep'te hava sıcaklığı artmaya başladı ve burada en az 4 ay boyunca yağmur görmeyeceğimizi duydum." dedi.

"TV ZANNETTİM DERGİ SAYFASIYMIŞ"

Marius Sumudica açıklamalarının devamında; "İnternetim var. Pek anlamıyorum ama odadaki ampuller titriyor. Duvara dayalı televizyonumuz var zannettim ama meğerse o şey bir dergiden kesilmiş bir sayfaymış. Radyom bile yok." dedi.

"ERTELENİRSE 10. KATTAN ATLAYACAĞIM"

49 yaşındaki teknik adam sözlerinin sonunda; "Eğer federasyon tekrar başlamıyoruz der ve ligi tekrar ertelerse kendimi 10. kattan atacağım. En azından 1. kattaki ağaçlarda durmayı umuyorum." dedi. (Sporx)