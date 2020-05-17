'Süper Lig tekrar ertelenirse intihar ederim'

Romen hoca yaptığı açıklamada; "Karantinada kalmak zor ve 3 günüm daha var. Bugün hava 36 dereceydi ve odamızda klimamız yok. Bir öğrenci yurdunun en üst katında kalıyoruz. Gaziantep'te hava sıcaklığı artmaya başladı ve burada en az 4 ay boyunca yağmur görmeyeceğimizi duydum." dedi.
"TV ZANNETTİM DERGİ SAYFASIYMIŞ"
Marius Sumudica açıklamalarının devamında; "İnternetim var. Pek anlamıyorum ama odadaki ampuller titriyor. Duvara dayalı televizyonumuz var zannettim ama meğerse o şey bir dergiden kesilmiş bir sayfaymış. Radyom bile yok." dedi.
"ERTELENİRSE 10. KATTAN ATLAYACAĞIM"
49 yaşındaki teknik adam sözlerinin sonunda; "Eğer federasyon tekrar başlamıyoruz der ve ligi tekrar ertelerse kendimi 10. kattan atacağım. En azından 1. kattaki ağaçlarda durmayı umuyorum." dedi. (Sporx)
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Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönen ve karantina altına alınan Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica, karantina günlerinde yaşadıklarını anlattı.Teknik ekibi ile birlikte bir yurda yerleştirilen Sumudica, yaşadığı sorunlardan bahsetti.
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