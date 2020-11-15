Süper Lig, teknik direktör değişikliğinde Avrupa'da ilk sırada

Süper Lig'de geride kalan 8 haftada beş teknik direktör değişikliği yaşandı. Takımlar, az sayıda maç oynamalarına rağmen hocalarından yine oldukça hızlı bir şekilde vazgeçti.
Teknik adam değiştirme sayımız ise bizi Avrupa'nın zirvesine yerleştirdi. Bizimle eş zamanlı başlayan ligler incelendiğinde Türkiye, Avrupa'nın 30 ligi içerisinde ilk sırayı kaptı. Şu ana kadar İngiltere, İskoçya ve Çekya'da hiç teknik adam kıyımı yaşanmadı. Komşumuz Yunanistan da hocalarını değiştirme sayısında Türkiye ile ilk sırayı paylaştı.
İKİ YILI GÖREN SADECE G.SARAY'IN HOCASI TERİM
Ligimizde teknik direktörlerin görev sürelerine bakıldığında ise iki yıl barajını aşabilen tek isim Fatih Terim oldu.
Deneyimli çalıştırıcı 2 yıl 10 ay 23 gün ile en istikrarlı isim olurken, kendisini 1 yıl 5 ay 4 gün ile Sivasspor'da Rıza Çalımbay takip ediyor. Süper Lig'de görev yapan teknik direktörlerin 10'unun görev süresi 100 günün altında bulunuyor.
Fenerbahçe, maaş zammı konusunda Beşiktaş'la bir türlü anlaşamayan milli futbolcu Dorukhan Toköz transferini sezon sonunu beklemeden devre arasında bitirmek için hamle yapmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'da uzun süre gönderilecekler listesinde yer alan Ryan Babel, bu sezon kendini bulmaya başladı. 9 maçta daha oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl otomatik uzayacak olan Hollandalı yıldızın böyle bir durumda maaşında indirime gitmesi bekleniyor.
Devre arasında forvet takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş, şu an boşta olan Oumar Niasse ile ilk görüşmesini yaptı. Yönetimin Senegalli golcüyle ilk teması olumlu geçerken teknik direktör Sergen Yalçın'ın görüşü alındıktan sonra resmi adımlar atılacak. Niasse, Beşiktaş'tan yıllık 1,5 milyon euro maaş talep ediyor.
Milli takım kampında koronavirüse yakalanan Omar Elabdellaoui'nin ardından Galatasaray'a bir kötü haber de Christian Luyindama'dan geldi. Demokratik Kongolu stoper, Angola maçı öncesi milli takım kampında sakatlandı.
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mbwana Samatta, şampiyonluk yarışı için iddialı konuştu. Sarı-lacivertli taraftarlara içlerinin rahat olmasını söyleyen Tanzanyalı forvet, zafer sözü verdi.
Avrupa'nın 30 ligi içerisinde en fazla teknik direktör değişikliği Süper Lig'de yaşandı.