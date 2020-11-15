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aksam.com.tr
  • 15 Kasım 2020 Pazar 11:32
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Süper Lig, teknik direktör değişikliğinde Avrupa'da ilk sırada

Süper Lig, teknik direktör değişikliğinde Avrupa'da ilk sırada

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Sabah

Avrupa'nın 30 ligi içerisinde en fazla teknik direktör değişikliği Süper Lig'de yaşandı.

Süper Lig'de geride kalan 8 haftada beş teknik direktör değişikliği yaşandı. Takımlar, az sayıda maç oynamalarına rağmen hocalarından yine oldukça hızlı bir şekilde vazgeçti.

Teknik adam değiştirme sayımız ise bizi Avrupa'nın zirvesine yerleştirdi. Bizimle eş zamanlı başlayan ligler incelendiğinde Türkiye, Avrupa'nın 30 ligi içerisinde ilk sırayı kaptı. Şu ana kadar İngiltere, İskoçya ve Çekya'da hiç teknik adam kıyımı yaşanmadı. Komşumuz Yunanistan da hocalarını değiştirme sayısında Türkiye ile ilk sırayı paylaştı.

İKİ YILI GÖREN SADECE G.SARAY'IN HOCASI TERİM

Ligimizde teknik direktörlerin görev sürelerine bakıldığında ise iki yıl barajını aşabilen tek isim Fatih Terim oldu.

Deneyimli çalıştırıcı 2 yıl 10 ay 23 gün ile en istikrarlı isim olurken, kendisini 1 yıl 5 ay 4 gün ile Sivasspor'da Rıza Çalımbay takip ediyor. Süper Lig'de görev yapan teknik direktörlerin 10'unun görev süresi 100 günün altında bulunuyor.

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Süper Lig, teknik direktör değişikliğinde Avrupa'da ilk sırada
Süper Lig, teknik direktör değişikliğinde Avrupa'da ilk sırada

Süper Lig, teknik direktör değişikliğinde Avrupa'da ilk sırada

Avrupa'nın 30 ligi içerisinde en fazla teknik direktör değişikliği Süper Lig'de yaşandı.
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