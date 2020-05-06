Süper Lig şifresiz mi yayınlanacak? Açıklama geldi...

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin, 12-13-14 Haziran haftasında başlayacağını açıkladı. beIN Sports'un sezon sonuna kadar 588 milyon TL gibi bir ödemesi olduğunu vurgulayan Özdemir, "Hedefimiz yayıncı kuruluş ile 5 yılı tamamlamak. Her şirket gibi yayıncı kuruluş da gelir kaybına uğramıştır. beIN Sports'un sezon sonuna kadar 588 milyon TL gibi bir ödemesi var. Bununla ilgili görüşme var. Onlar da ligin başlamasını istiyorlar." dedi.
Virüsten dolayı kulüplerin gelirinin azaldığını bildiren Özdemir, "Harcama limitleri konusunda çalışmalar devam ediyor. Virüsten dolayı kulüplerin geliri azalıyor. Reklam gelirleri yok, maçlar bundan sonra da seyircisiz oynanacak, sponsorlar azalıyor. Yeni harcama limitleri için Lisans Kurulumuz çalışıyor." ifadelerini kullandı.
beIN Sports şifresiz mi olacak?
Nihat Özdemir'in maçların seyircisiz oynanacağını açıklamasının ardından, "Süper Lig şifresiz mi yayınlanacak? beIN Sports şifresiz mi olacak?" sorularının yanıtları merak konusu oldu. Maçların şifresiz yayınlanacağı zaman bazı hukuksal sorunların çıkabileceğini vurgulayan Nihat Özdemir, "Bu konuya karar verecek tek yetkili beIN Sports yönetimidir. cafe veya restaurantlarda topluluk oluşacaktır fakat kurallar koyacağız." dedi ve ekledi;
"beIN Media, Süper Lig için büyük miktar ödüyor. Bu maçları şifresiz olarak yayınladıkları zaman bazı hukuksal olayların ortaya çıkabileceği aşikar. Bazı üyeler para vermişken, bazı kesim ise para vermeden izlemiş olacak. Bu durum da hukuksal bir konu doğuruyor. Ligin şifresiz yayınlanmasına beIN SPORTS karar verir."
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