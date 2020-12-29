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aksam.com.tr
  • 29 Aralık 2020 Salı 14:45
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Süper Lig şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori...

Süper Lig şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori...

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İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi.

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 15. hafta maçları sonrasında güncellendi. Ligin 15. haftasının en önemli maçı olan Trabzonspor - Galatasaray maçından sarı kırmızılılar 2-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe 'nin bay geçtiği haftada Beşiktaş dün sahasında Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Alanyaspor ise puan kayıpları yaşamaya devam ediyor. Son haftalarda büyük bir patlama yapan Gaziantep FK, Alanyaspor'u sahasında yenerek rakibini hem liderlikten etti, hem de 4. sıraya yükseldi.

Bu sonuçlar doğrultusunda İddaa Şampiyonluk Oranları şu şekilde oluştu. Buna göre geçtiğimiz hafta 2.50 oranı olan Fenerbahçe'nin yeni oranı 2.65 oldu. Onun en yakın takipçisi Galatasaray'ın oranı 3.00'ten 2.90'a indi. Beşiktaş ise büyük bir avantaj elde ederek oranını 3.40 oranını 3.10'a düşürdü. Trabzonspor, Galatasaray'a yenilerek oranını 25.00'e yükseltti. Süper Lig'in flaş takımı Gaziantep FK'da üst sıralara yükseldi. Gaziantep FK 25.00 oranla Başakşehir'in üstünde yer aldı.

Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:

Süper Lig şampiyonluk oranları

Fenerbahçe: 2.65

Galatasaray: 2.90

Beşiktaş: 3.10

Alanyaspor: 17.00

Trabzonspor: 25.00

Gaziantep: 25.00

Başakşehir: 35.00

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

Fenerbahçe: 2.50

Galatasaray: 3.00

Beşiktaş: 3.40

Alanyaspor: 13.00

Trabzonspor: 20.00

Başakşehir: 30.00 

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