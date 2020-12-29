Süper Lig şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori...

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 15. hafta maçları sonrasında güncellendi. Ligin 15. haftasının en önemli maçı olan Trabzonspor - Galatasaray maçından sarı kırmızılılar 2-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe 'nin bay geçtiği haftada Beşiktaş dün sahasında Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Alanyaspor ise puan kayıpları yaşamaya devam ediyor. Son haftalarda büyük bir patlama yapan Gaziantep FK, Alanyaspor'u sahasında yenerek rakibini hem liderlikten etti, hem de 4. sıraya yükseldi.
Bu sonuçlar doğrultusunda İddaa Şampiyonluk Oranları şu şekilde oluştu. Buna göre geçtiğimiz hafta 2.50 oranı olan Fenerbahçe'nin yeni oranı 2.65 oldu. Onun en yakın takipçisi Galatasaray'ın oranı 3.00'ten 2.90'a indi. Beşiktaş ise büyük bir avantaj elde ederek oranını 3.40 oranını 3.10'a düşürdü. Trabzonspor, Galatasaray'a yenilerek oranını 25.00'e yükseltti. Süper Lig'in flaş takımı Gaziantep FK'da üst sıralara yükseldi. Gaziantep FK 25.00 oranla Başakşehir'in üstünde yer aldı.
Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:
Süper Lig şampiyonluk oranları
Fenerbahçe: 2.65
Galatasaray: 2.90
Beşiktaş: 3.10
Alanyaspor: 17.00
Trabzonspor: 25.00
Gaziantep: 25.00
Başakşehir: 35.00
Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:
Fenerbahçe: 2.50
Galatasaray: 3.00
Beşiktaş: 3.40
Alanyaspor: 13.00
Trabzonspor: 20.00
Başakşehir: 30.00
Genç yetenek avında olan Galatasaray, aradığı yıldız adayını Romanya'da buldu.
DETAY
• Galatasaray, Gheorghe Hagi Futbol Akademisi'nin Romanya futboluna kazandırdığı 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Roberto Leonard Malaele'yi radarına aldı.
• İdari Direktör Şükrü Hanedar, görüşmeleri sonlandırmak için haftaya Romanya'ya çıkarma yapacak.
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DETAY
• Radamel Falcao'ya ABD'den tekliflerin geldiği ifade edilirken Mendes'in Falcao'yu satıp Diego Costa'yı Türkiye'ye getirmesi bekleniyor.
• Brezilya asıllı İspanyol golcü daha önce de Arda Turan ile aynı takımda yer almıştı.
İspanyol basını, son 4 yılda 5 takım gezen ve şu an boşta olan Jese Rodriguez ile Fenerbahçe'nin görüştüğünü yazdı.
İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi.
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