Süper Lig o listede son sırada yer aldı

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), 2019 ve 2019-2020 sezonlarına ait 01 Ocak 2020 tarihine kadar 93 ülkenin en üst liginde yer alan takımların 21 yaş altı oyuncuları kullanma değerlerine baktı. Yapılan araştırmaya göre en az 21 yaş altı oyuncu kullanan lig Türkiye Süper Lig'i oldu.
En üst lig seviyesinde, U21 futbolcularının oynama süresi en yüksek %29 oranı ile Slovak Süper Ligi olurken Türkiye Süper Ligi'nde sadece % 3.7 değerinde. Güney Amerika'da bu rakamlar Uruguay'da % 21,2 ile Brezilya'da % 11,1 arasında değişmekte. Beş büyük lig arasında Fransa Ligue 1, U21 oyuncuları % 15 oranında süre verirken İspanya La Liga masanın sadece % 7.0 oranda süre verdi.Fenerbahçe zirvede
Süper Lig özelinde bakıldığı zaman %10 oranı ile Fenerbahçe en çok 21 yaş altı oyuncuya süre veren takım olurken %9,9 ile Antalyaspor ikinci ve %9,6 ile Trabzonspor üçüncü sırada yer aldı. Ankaragücü, Denizlispor, Alanyaspor ve Gaziantep FK ise hiç süre vermeyen ekipler arasında yer aldı.
Salgın nedeniyle ekonomik olarak küçülmesi beklenen futbol dünyasında, Süper Lig ekiplerinin geliştirmesi gereken belki de bir numaralı konu genç oyunculara süre vermek, genç oyuncuları yetiştirmek ve güvenmek olacak.
(Fanatik)
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleriyle bugün görüştükten sonra futbolun rotası belirlenecek. Liglerin tamamlanması temmuzu bulacak.
Ali Kemal Denizci, Barış Kupası'nı kazanmanın Trabzonspor için milat olduğunu söyledi: “1974'te Kıbrıs'ta Barış Kupası düzenlendi. Galatasaray, Beşiktaş ve Kıbrıs Karması katıldı. İyi oynayarak ve Galatasaray ile Beşiktaş'ı yenerek kupayı aldık. Bu, şampiyonluklar için dönüm noktası oldu.”
Prof. Dr. Osman Zeki Gümrü'den ‘Tükürme ve sümkürme' konusunda TFF'ye öneri: “Saha dışında bunun için özel yerler ayrılması gerekiyor. İki kale arkasında veya iki yedek kulübesi arasında olmalı. Protokoldeki ‘Saha dışı' herhangi bir yer olmamalı. Çünkü buralara basan insanlar, onu sahaya sokabilir.”
Gelecek sezon daha ekonomik bir kadro kurmak için uğraş veren Galatasaray, yerli ve yetenekli ayaklara yöneldi. Yüksek maaşı sebebiyle Younes Belhanda ile yollarını ayırmaya hazırlanan Cimbom, Yunus Mallı'yı transfer etmek için girişimlere başladı. Wolfsburg ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen forma şansı az olduğu için ayrılmasına kesin gözüyle bakılan milli futbolcu da Galatasaray'a sıcak bakıyor.
Sadece Marcelo Saracchi'yi kadroda tutacak olan Galatasaray, beş bek oyuncusundan dördünü gönderecek. Sağda Mariano, Martin Linnes ve Şener Özbayraklı, solda da Yuto Nagatomo'ya elveda denilecek. Öte yandan Olympiakos ile kontratı biten sağ bek Omar Elabdellaoui ile 1.5 milyon Euro'ya şimdiden anlaşıldı
Gelecek sezon için daha genç bir kadro kurmak isteyen ve geleceğin yıldız adaylarına yönelen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, bonservisi Sparta Rotterdam'da bulunan 19 yaşındaki sağ kanat Elayis Tavşan'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in de onay verdiği transfer için Cimbom, Hollanda ekibine 500 bin Euro ödemeyi planlıyor.
Lens'ten memnun olmayan, Diaby ve Güven'le de yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş kanat arayışına geçti. Siyah- Beyazlılar'ın gündemine Ademola Lookman girdi. Leipzig'de istediği şansı bulamayan 22 yaşındaki oyuncunun kiralanması için harekete geçildi.