Süper Lig o listede son sırada yer aldı

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) yaptığı araştırmada, 93 farklı ülke arasında 21 yaş altı oyunculara süre verme istatistiklerini açıkladı. Paylaşılan listede 21 yaş altı oyunculara en az süre veren ülke %3,7 oranı ile Türkiye oldu.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), 2019 ve 2019-2020 sezonlarına ait 01 Ocak 2020 tarihine kadar 93 ülkenin en üst liginde yer alan takımların 21 yaş altı oyuncuları kullanma değerlerine baktı. Yapılan araştırmaya göre en az 21 yaş altı oyuncu kullanan lig Türkiye Süper Lig'i oldu.

En üst lig seviyesinde, U21 futbolcularının oynama süresi en yüksek %29 oranı ile Slovak Süper Ligi olurken Türkiye Süper Ligi'nde sadece % 3.7 değerinde. Güney Amerika'da bu rakamlar Uruguay'da % 21,2 ile Brezilya'da % 11,1 arasında değişmekte. Beş büyük lig arasında Fransa Ligue 1, U21 oyuncuları % 15 oranında süre verirken İspanya La Liga masanın sadece % 7.0 oranda süre verdi.Fenerbahçe zirvede

Süper Lig özelinde bakıldığı zaman %10 oranı ile Fenerbahçe en çok 21 yaş altı oyuncuya süre veren takım olurken %9,9 ile Antalyaspor ikinci ve %9,6 ile Trabzonspor üçüncü sırada yer aldı. Ankaragücü, Denizlispor, Alanyaspor ve Gaziantep FK ise hiç süre vermeyen ekipler arasında yer aldı.

Salgın nedeniyle ekonomik olarak küçülmesi beklenen futbol dünyasında, Süper Lig ekiplerinin geliştirmesi gereken belki de bir numaralı konu genç oyunculara süre vermek, genç oyuncuları yetiştirmek ve güvenmek olacak.

(Fanatik)