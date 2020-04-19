Süper Lig nerede oynanacak? Ünlü spiker duyurdu

Ünlü spiker Ercan Taner, Spor Toto Süper Lig'in akıbetiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Taner, "Lig oynanırsa planlanan yerler Alanya ve Antalya... Maçlar seyircisiz oynanacak... Lig için planlanan tarih Haziran ayının üçüncü haftası..." diyen Ercan Taner'in açıklamaları şöyle;
(Haber 7)
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk imzayı Beşiktaş'ın da peşinde olduğu Aytemiz Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Sakala'ya attırmaya hazırlanıyor.
Aston Villa'dan Trezeguet'nin transferi için Feghouli ile yolları ayırmayı planlayan Sarı-Kırmızılı yönetim, Cezayirli yıldıza gelecek teklifleri bekliyor. Tecrübeli futbolcunun menajeriyle de bu hafta görüşme yapılacağı öğrenildi.
Deneyimli futbol spikeri Ercan Taner, Spor Toto Süper Lig'in yeniden başlaması halinde Alanya ve Antalya'da oynanmasının planlandığını duyurdu.
Trabzonspor'un Norveçli forveti Alexander Sörloth, ülkesinde yayınlanan Indre Bane isimli programa görüntülü bağlanarak açıklamalarda bulundu.
Kaleci arayışlarını hızlandıran ve birçok ismi listesine alan Beşiktaş'ta gündeme son olarak Wolwerhampton'ın 33 yaşındaki kalecisi John Ruddy geldi.
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Kevin-Prince Boateng, "Kariyerimi her şeyin başladığı yer, Herta Berlin'de bitirmek istiyorum. Ama kalbimin takımı Milan'a da bir gün geri döneceğim" dedi.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Portekizli futbolcu Luis Nani, "Türkiye'de de güzel günler geçirdim, Fenerbahçe'nin başarılı olmasını çok isterim." dedi.