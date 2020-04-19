SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım: N'Sakala Sarı-Lacivertliler'e gidiyor Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım: N'Sakala Sarı-Lacivertliler'e gidiyor Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk imzayı Beşiktaş'ın da peşinde olduğu Aytemiz Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Sakala'ya attırmaya hazırlanıyor.

Galatasaray yıldız ismi getiriyor! Feghouli yerine... Galatasaray yıldız ismi getiriyor! Feghouli yerine... Aston Villa'dan Trezeguet'nin transferi için Feghouli ile yolları ayırmayı planlayan Sarı-Kırmızılı yönetim, Cezayirli yıldıza gelecek teklifleri bekliyor. Tecrübeli futbolcunun menajeriyle de bu hafta görüşme yapılacağı öğrenildi.

Süper Lig nerede oynanacak? Ünlü spiker duyurdu Süper Lig nerede oynanacak? Ünlü spiker duyurdu Deneyimli futbol spikeri Ercan Taner, Spor Toto Süper Lig'in yeniden başlaması halinde Alanya ve Antalya'da oynanmasının planlandığını duyurdu.

Sörloth'tan Real Madrid iddialarına yanıt Sörloth'tan Real Madrid iddialarına yanıt Trabzonspor'un Norveçli forveti Alexander Sörloth, ülkesinde yayınlanan Indre Bane isimli programa görüntülü bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Karius'un yerine o geliyor Karius'un yerine o geliyor Kaleci arayışlarını hızlandıran ve birçok ismi listesine alan Beşiktaş'ta gündeme son olarak Wolwerhampton'ın 33 yaşındaki kalecisi John Ruddy geldi.

Boateng en büyük hayalini açıkladı Boateng en büyük hayalini açıkladı Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Kevin-Prince Boateng, "Kariyerimi her şeyin başladığı yer, Herta Berlin'de bitirmek istiyorum. Ama kalbimin takımı Milan'a da bir gün geri döneceğim" dedi.