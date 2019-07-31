Süper lig ne zaman başlayacak? Yaz transfer sezonu ne zaman bitecek?

Süper lig ne zaman başlayacak? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılan konular arasında bulunuyor. Süper Lig'de fisktür çekimi geçtiğimiz haftalar içerisinde yapıldı. Bir taraftan takımlar takımlarında eksik bölgelere transfer yapmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu , Süper Lig 2019-2020 sezonunu Trabzonspor'un efsane ismi Cemil Usta ismiyle oynanmasına karar verdi. Süper lig ne zaman başlayacak? diye merak edenler haberimizi okuyabilir..

Süper lig ne zaman başlayacak? sporseverler tarafından merak ediliyor. Taraftar heyecanla derbi maçlarını beklemeye başladı. Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, Trabzonspor'un "Dozer" lakaplı efsane futbolcusu Cemil Usta ismiyle oynanacak. Takımların transfer dönemi 9 Haziran tarihinde başlamıştı. Yaz transfer sezonu ne zaman bitecek? merak ediliyor. Süper lig ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı için haberimizi okuyabilirsiniz..

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasını kararlaştırdığı belirtildi. Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020'de tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020'de sona erecek.

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yarın başlayacak birinci transfer ve tescil döneminin 31 Ağustos'ta sona ereceği bildirildi.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin ise 4 Ocak 2019'da başlayıp, 31 Ocak'ta tamamlanacağı ifade edildi.

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre TFF Yönetim Kurulu, TFF Süper Kupa 2019'un Ankara Eryaman Stadı'nda 7 Ağustos Çarşamba günü oynanmasına karar verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 20.45 olarak belirlendi.

SPOR TOTO SÜPER LİG'DE CEMİL USTA SEZONU

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 27 Haziran'da gerçekleştirdiği toplantıda 2019-2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasına karar verdi.

Spor Toto Süper Lig, önceki sezonlarda Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan Süleyman Seba (2014-2015), Hasan Doğan (2015-2016), Turgay Şeren (2016-2017), İlhan Cavcav (2017-2018) ve Lefter Küçükandonyadis (2018-2019) gibi unutulmaz isimler anısına düzenlenmişti.

CEMİL USTA KİMDİR?

Trabzon'da 1 Ocak 1951'de doğan Cemil Usta, futbola 1967 yılında Sebat Gençlik kulübünde başladı. 1970 yılında o zaman 2. Lig'de yer alan Trabzonspor'a transfer olduktan sonra 1973-1974 sezonunda Bordo-Mavili forma ile 1. Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

1975-1976 ve 1976-1977 sezonlarında üst üste iki şampiyonluk kazanarak Anadolu devrimini gerçekleştiren efsane Trabzonspor kadrosunun sol beki olan Cemil Usta, 1976 yılında Şampiyon Kulüpler Kupası'nda kazanılan 1-0'lık tarihi Liverpool galibiyetinin golünü attı.

Güçlü fiziği, kuvvetli ayakları ve duvar gibi sertliği nedeniyle "Dozer" lakabını alan Türk futbolunun aşılmaz kalesi Cemil Usta, uzun yıllar Trabzonspor'un kaptanlığını yaparken 2 kez A Milli Takım formasını giydi.

"Ben Trabzonspor'un kaptanıyım, para için kulübümü terk edip başka kaptanların arkasında sahaya çıkmak bana yakışmaz" sözüyle simgeleşen Cemil Usta, Trabzonspor'un unutulmaz futbolcuları arasında yerini aldı.

1978 yılında jübile yaptıktan sonra Bordo-Mavili kulübün altyapısında görev alan Cemil Usta, birçok oyuncu yetiştirerek Türk futboluna katkı sağladı. Trabzon'da futbolun sevilmesinde ve gençlerin futbola yönlendirilmesinde büyük emekleri olan Cemil Usta, 15 Mart 2003 tarihinde aramızdan ayrıldı.