Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor Galatasaray'da Marcao'nun dün yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme olduğu açıklandı.

Başkan Ağaoğlu'ndan Avrupa müjdesi Başkan Ağaoğlu'ndan Avrupa müjdesi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği 1 yıllık Avrupa yasağı hakkına açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de son dakika değişikliği! Süper Lig'de son dakika değişikliği! Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig maçlarında saat değişikliğine gitti. Buna göre; daha önce saat 21.45'te başlayacağı açıklanan maçlar 21.00'e, 19.15'teki maçlar ise 18.30'a alındı.

Fenerbahçe genç yıldızla anlaştı Fenerbahçe genç yıldızla anlaştı Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'da forma giyen 17 yaşındaki genç forvet oyuncusu Barış Sungur transferinde mutlu sona ulaştı. Taraflar yaptıkları görüşmede prensip anlaşmasına vardı. Resmi açıklamanın birkaç gün içerisinde yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe teklifini yaptı Fenerbahçe teklifini yaptı Sarı-Lacivertliler, sözleşmesinin biteceği Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan deneyimli sağ bek için düğmeye bastı. Kanarya, 800 bin Euro nakit para ile takım kaptanlığını önerdiği eski oyuncusunun cevabını beklemeye geçti.

Beşiktaş'tan iki transfer birden Beşiktaş'tan iki transfer birden Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Siyah- Beyazlılar'ın bu doğrultuda listesine 2 yeni ismi daha eklediği ortaya çıktı. Kartal, önlibero hattı için Hajduk Split'ten Hamza Barry, kaleci takviyesi için de PSV'li Jeroen Zoet'i gündemine aldı.