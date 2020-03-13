Bakan Kasapoğlu: Tüm spor müsabakaları nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak

Bakan Kasapoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:
“Malum sürecin ülkemizde en güzel şekilde yönetilmesi, bundan sonraki süreçte de başarılı bir şekilde sonlandırılması temel amaç. Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumlarımızla işbirliği çok önemli.
Üniversiteler 3 haftalığına tatil edildi. Yurtlarda da öğrencilerin eve gitmesi ve sirkülasyonun azalması söz konusu. Yurtlarda öğrenciler istediği takdirde eve gidecek. Yurtta kalmayan öğrencilerden ödeme alınmayacak. Burslarda bir kesinti olmayacak. Gençlerimizi özel izinli sayacağız. Yurtlardaki hijyen ortamı için de aynı hassasiyetle çalışmalar sürecek.
TÜM SPOR MÜSABAKALARI NİSAN AYI SONUNA KADAR SEYİRCİSİZ
Futbol maçlarının ardından basketbol, hentbol ve voleybol maçları da nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak. Alınan bu tedbirlerle birlikte süreci başarılı bir şekilde atlatmayı temenni ediyorum.
CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu da Nisan ayı yerine Eylül sonrası için planlıyoruz.”
TFF, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' olarak değerlendirilen Koronavirüs (COVID-19) salgınının ülke genelinde görülmesi nedeniyle, Gelişim Liglerini (U19,U17,U16,U15,U14) iptal etti.
Juventus forması giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun korona virüsten korunmak amacıyla Portekiz'de bulunan Ilha De Fuzeta adasını satın aldığı ve ailesiyle birlikte burada adeta kendini karantina uyguladığı iddia edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs salgını nedeniyle müsabakalarda alınacak tedbirler ve seyircisiz müsabaka uygulamaları hakkında açıklama yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye spor tarihinin en önemli iş birliklerinden birine imza attı.
Koronavirüs nedeniyle spor müsabakalarının seyircisiz oynanması kararı alınması nedeniyle Galatasaray'dan bir açıklama geldi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'Liglerin seyircisiz oynanması yerine 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi' görüşü savunuldu.
Fenerbahçe yönetimi takımın başına yabancı teknik direktör getirmek istese de mali sıkıntılar Sarı-Lacivertlileri yerli antrenöre zorluyor. Gündemde Abdullah Avcı ve Erol Bulut var.
TRABZONSPOR'UN yıldızı Uğurcan Çakır'ın talipleri her geçen gün artıyor...