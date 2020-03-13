Bakan Kasapoğlu: Tüm spor müsabakaları nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgınına dair açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, tüm spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

“Malum sürecin ülkemizde en güzel şekilde yönetilmesi, bundan sonraki süreçte de başarılı bir şekilde sonlandırılması temel amaç. Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumlarımızla işbirliği çok önemli.

Korona Önlemleri!

Üniversiteler 3 haftalığına tatil edildi. Yurtlarda da öğrencilerin eve gitmesi ve sirkülasyonun azalması söz konusu. Yurtlarda öğrenciler istediği takdirde eve gidecek. Yurtta kalmayan öğrencilerden ödeme alınmayacak. Burslarda bir kesinti olmayacak. Gençlerimizi özel izinli sayacağız. Yurtlardaki hijyen ortamı için de aynı hassasiyetle çalışmalar sürecek.

TÜM SPOR MÜSABAKALARI NİSAN AYI SONUNA KADAR SEYİRCİSİZ

Futbol maçlarının ardından basketbol, hentbol ve voleybol maçları da nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak. Alınan bu tedbirlerle birlikte süreci başarılı bir şekilde atlatmayı temenni ediyorum.

CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu da Nisan ayı yerine Eylül sonrası için planlıyoruz.”