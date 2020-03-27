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aksam.com.tr
  • 27 Mart 2020 Cuma 14:09
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  • 27 Mart 2020 Cuma 14:09

Süper Lig kulüplerinden Kayserispor'a geçmiş olsun mesajları

Süper Lig kulüplerinden Kayserispor'a geçmiş olsun mesajları

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Hes Kablo Kayserispor'da yaşanan Covid-19 vakasından ötürü, Süper Lig ekipleri geçmiş olsun mesajı yayınladı

Hes Kablo Kayserispor’da yaşanan Covid-19 vakasından ötürü, Süper Lig ekipleri geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Hes Kablo Kayserispor kulübünden yapılan Covid-19 açıklaması sonrasında Süper Lig ekipleri, geçmiş olsun mesajları ile sarı-kırmızılı takıma destek verdi. Sosyal paylaşım sitelerinde Alanyaspor, Ankaragücü, Botaşspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Sivasspor mesaj yayınlayarak ’Geçmiş Olsun’ dileklerinde bulundular.

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