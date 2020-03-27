Süper Lig kulüplerinden Kayserispor'a geçmiş olsun mesajları

Hes Kablo Kayserispor’da yaşanan Covid-19 vakasından ötürü, Süper Lig ekipleri geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Hes Kablo Kayserispor kulübünden yapılan Covid-19 açıklaması sonrasında Süper Lig ekipleri, geçmiş olsun mesajları ile sarı-kırmızılı takıma destek verdi. Sosyal paylaşım sitelerinde Alanyaspor, Ankaragücü, Botaşspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Sivasspor mesaj yayınlayarak ’Geçmiş Olsun’ dileklerinde bulundular.
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sezon sonunda Loris Karius ile yolların ayrılacağını yinelerken scout ekibinin, Alman file bekçisinin yerine 4 ismi izlediğini ve bunların ikisinin yerli kaleci olduğunu açıkladı.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (covid-19) salgını Süper Lig'de de yayılmaya devam ediyor.
Nihat Özdemir, “Hele bir 2 Nisan'ı görelim, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre oturup şartları bir daha değerlendiririz. Şu anda olmayan şeyler üzerinden polemik ve kavga ortamı yaratmak yanlış” dedi.
Yönetim, anlaşma aşamasına geldiği Erol Bulut'un etrafını güçlü isimlerle doldurmayı planlıyor. Bu konuda Dirk Kuyt ismi ön plana çıktı. Feyenoord'un altyapısında hocalık yapan Hollandalı'ya teklif gitti: “Düşünmek için bana süre verin” dedi.
Koronavirüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig'de 7. sırada bulunan Fenerbahçe, şimdiden gözünü gelecek sezona çevirdi. Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kazanırken gündemde Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardıkları söylenen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç var...
Sarı-kırmızılılar, Leipzig'e 15 milyon euro'ya sattığı ve oradan da PSV'ye transfer olan Armindo Bruma'nın durumunu değerlendirdi.