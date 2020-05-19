Süper Lig kulüplerinden Galatasaray'a '19 Mayıs' ambargosu

İlk olarak Beşiktaş'ın başlatarak Fenerbahçe'yi etiketlediği marşta sıralamanın devamı şu şekilde gerçekleşti:
Başakşehir, Trabzonspor, Göztepe, Sivasspor, Rizespor, Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Gaziantep FK, Denizlispor, Gençlerbirliği, Ankaragücü, Antalyaspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Alanyaspor.
Süper Lig'deki 18 takımın 17'si birlikte 19 Mayıs'ı kurtarken, hiçbir ekibin Galatasaray'ı zincire dahil etmemesi dikkat çekti.
Beşiktaş'ta daha önce pozitif çıkan sonuçlar dahil tüm koronavirüs testleri negatif çıktı.
Premier League'de 748 kişiye yapılan koronavirüs testlerinin ardından 3 kulüpte 6 pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sevindirici haber geldi. Covid-19 testi pozitif çıkan Çebi'nin çekilen tomografisi temiz çıktı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle tüm stadyumlarda İstiklal Marşı çalındı.
Medipol Başakşehir iki grup halinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in yeniden başlaması öncesi hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Serie A'nın ne zaman başlayacağına 28 Mayıs'ta muhataplarla yapacağı toplantıda karar vereceklerini bildirdi.